Hostel in Stad overvallen door twee mannen; verdachten aangehouden

Aan de Rademarkt in de stad Groningen is woensdagochtend een hostel overvallen. Volgens de politie werd een medewerker bedreigd door twee overvallers, die een greep in de kassa deden.

Eén van de verdachten meldde zich na enige tijd bij het politiebureau dat ook aan de Rademarkt zit en is aangehouden. De tweede verdachte is later ook aangehouden, in de omgeving van het hostel.

Derde persoon?

'Meer aanhoudingen sluiten we niet uit', zegt een politiewoordvoerder, die de mogelijkheid openhoudt dat er mogelijk een derde persoon bij de overval betrokken was. 'Onderzoek moet uitwijzen of dat zo is.'

Of de overvallers ook een wapen bij zich hadden, is onduidelijk. De overval vond rond 06:00 uur plaats.