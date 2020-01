Rondje Groningen: Een ontroerend lied als eeuwige dank

Heeft het Forum Groningen de malheur met de rolstoeltrap opgelost, steekt er een digitaal probleem de kop op. Maar gelukkig was de redding snel nabij. En kijk vanavond nog even naar Down met Johnny, want er is Groningse inbreng.

1) Morgenstond heeft paars in de mond

De ochtend in onze provincie startte weer alleraardigst vandaag, want de hemel kleurde weer rood en oranje op vele plekken. Of paars, zoals hier in Oude Pekela.

2) Error

Via de website van Forum Groningen stonden mensen vandaag te trappelen om kaartjes te scoren voor het International film festival Rotterdam (IFFR). Alleen dat liep allemaal net even anders dan was beoogd.

En daar hadden sommige mensen flink de pé in. Anderen hadden (gelukkig) op twee paarden gewed

Gelukkig was het euvel relatief snel weer verholpen en konden de IFFR-tickets alsnog worden binnengehengeld.

3) Stad in beeld gebracht

Deze rubriek heet Rondje Groningen, maar in onderstaande video wordt er in twee minuten letterlijk een Rondje Groningen gemaakt. Op prachtige wijze, we kunnen niet anders zeggen.

4) Eerlijke terugbrenger

Mariska uit Leens had flink de smoor in dat haar fiets was gestolen. Maar haar stalen ros is niet lang weggeweest, want inmiddels staat-ie weer voor haar huis. Inclusief een briefje met uitleg.

5) Noorderhondrit

Weet je nog de hond tussen Onderdendam en Winsum die gisteren een automobilist niet liet inhalen? Het dier heeft de 'Noorderhondrit' voltooid en is weer thuis.

6) Nog geen witte januari

In Limburg vielen vandaag de eerste sneeuwvlokken, maar in onze provincie lijkt winters weer nog in geen velden of wegen te bekennen. Twitteraar Lajla vindt het niet eerlijk.

7) Hij werkt!

De roltrap richting de fietsenkelder van het Forum kende nogal wat opstartproblemen - iemand brak zelfs z'n been op de spekgladde ondergrond - maar inmiddels werkt alles zoals het moet.

8) Gezocht

Een bewegwijzeringsbord. Althans, dat is het vermoeden.

9) Handgeschreven

Door alle digitale beslommeringen van tegenwoordig zou je bijna vergeten hoe fraai een handschrift eruit kan zien. In de Week van het Handschrift laat de RUG er meerdere zien.

10) Ontroering

Sandro Kukler van Kids United heeft een hersenbeschadiging, maar door de inspanningen van zijn ouders Onno en Margriet kan hij doen wat hij het liefst doet: voetballen. Om ze te bedanken schakelde Sandro de hulp van Johnny de Mol in en verraste hij ze met een lied.

12) Fathers of reggae naar Stad

Iets voor de oudere jongeren onder ons? UB40 keert terug in De Oosterpoort!

13) Nieuwjaarsreceptie FC gerecenseerd

Voetbal International was onlangs aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van FC Groningen en besloot daar eens een mooie recensie op los te laten. Te mooi om niet te delen, vond ook Twitteraar Wouter.

