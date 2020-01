Roparun dit jaar door stadion FC Groningen, ook FC-directeur Gudde doet mee

Er doen dit jaar 120 teams mee aan de Roparun. In de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni lopen de deelnemers door het Hitachi Capital Mobility Stadion, zoals de thuishaven van FC Groningen officieel heet.

Het is dit jaar de eerste keer dat de Roparun door Stad voert. Doordat Hamburg is vervangen door Bremen als startplaats, was dat een mooie gelegenheid om Groningen aan te doen. De deelnemers zullen Groningen binnenkomen via Bourtange. Daarna gaat de route dwars door de provincie richting Stad.

Trots

Roparun-directeur Wiljan Vloet is trots dat de route van het hardloopevenement dit jaar door het stadion loopt. 'Twee sportieve clubs slaan de handen ineen om er een geweldig feest voor onze teams van te maken', reageert hij.

Voor Vloet is het stadion bovendien geen onbekend terrein. Als trainer van onder meer Sparta, ADO Den Haag en NEC stond hij enkele keren langs de lijn toen zijn ploegen het opnamen tegen de FC.

FC-directeur fietst mee

De inbreng van FC Groningen aan de Roparun blijft overigens niet beperkt tot het stadion als onderdeel van de route. Zo fietst FC Groningen-directeur Wouter Gudde tijdens de Roparun mee in het team van FC-hoofdsponsor Office Centre. Dat team collecteert zondag rondom de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen Ajax ook voor het goede doel waar ze zich voor inzetten.

Wat is de Roparun?

De Roparun is een estafetteloop van ruim 500 kilometer, die start in Parijs, Bremen en Almelo en kennen een gezamenlijke finish in Rotterdam. Teams van 25 man proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker. Vorig jaar bracht de Roparun bijna zes miljoen euro op, ingezameld door meer dan achtduizend deelnemers.

