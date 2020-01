Provinciaal strooizout (en afdeling onderhoud) krijgt nieuw pand bij Roodehaan

De afdeling beheer en onderhoud, waar het strooizout is opgeslagen, het wagenbeheer van de provincie plaatsvindt en onder meer verkeersborden zijn opgeslagen, is nu nog verspreid over vijf locaties. De locaties aan de Oostersluis in de stad Groningen, Overschild, Pekela en Garmerwolde verdwijnen.

Gloednieuw pand

In 2023 moet er een gloednieuw pand verrijzen bij industrieterrein Roodehaan. 'We hebben twee locaties die niet meer aan deze tijd voldoen', zegt gedeputeerde Fleur Gräper.

'We hebben onderzocht om op de grote locatie bij de Oostersluis alles samen te brengen, maar dat bleek niet haalbaar. Daarna hebben we samen met de gemeente Groningen gekeken naar een nieuwe locatie en die gevonden bij Roodehaan. Daar kunnen we al onze locaties samenbrengen.'

'Fors bedrag'

De provincie wil er op een circulaire manier gaan bouwen en is voornemens een energieneutraal pand plaatsen. Gräper noemt de investering van 11 miljoen euro 'een fors bedrag'.

'Maar netto gezien gaan we erop vooruit', zegt Gräper. 'De nieuwe locatie kost ons op termijn minder dan alle locaties gezamenlijk per jaar kosten. Bovendien kunnen we een aantal locaties aantrekkelijk verkopen. We hopen hierdoor veel efficiënter te kunnen werken. Onze mensen moeten nu veel heen en weer rijden en dat hopen we in de toekomst te voorkomen.'

