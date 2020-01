UMCG-onderzoeker: 'Signaal dat er een maximum aan B12 moet komen'

Het UMCG in Stad. (Foto: Venema Media)

'Ongegrond en stemmingmakerij.' Het nieuws van het UMCG dat een te hoge concentratie B12 in het bloed kan leiden tot een groter sterfterisico, levert op social media een storm aan reacties op.

'Begrijpelijk', zegt UMCG-onderzoeker Stephan Bakker. 'Maar de uitkomsten gaan echt over het slikken van supplementen, zonder dat er een tekort is', benadrukt hij.

Niet voor B12-tekort

Maar betekent het dan dat mensen met een tekort aan B12 - die geregeld injecties met B12 krijgen - daar nu acuut mee moeten stoppen? 'Nee', stelt Bakker resoluut.

'Hiervoor geldt nog steeds dat het goed is om een B12-tekort aan te vullen als dat medisch nodig is.'

Geen bovengrens

De groep waar het onderzoek zich volgens Bakker op richt, slikt de vitamines zonder dat er een tekort is. 'Voor B12 is, in tegenstelling tot andere vitamines, geen bovengrens aan de hoeveelheid ingesteld.'

Als gevolg daarvan zit er volgens de onderzoeker een veel te hoge dosis in de supplementen die in de winkel te koop zijn. 'De huidige vitamines bevatten vaak honderd tot duizend microgram B12. Dat is dertig tot driehonderd keer zoveel als ons lichaam nodig heeft.'

Dierlijke producten

Daarentegen is B12 wel essentieel, benadrukt Bakker. 'We hebben het nodig voor het aanmaken van cellen. Onder meer voor ons bloed en zenuwstelsel is het noodzakelijk dat we het binnenkrijgen.'

B12 zit van nature in dierlijke producten, zoals vlees, vis, eieren, melk en melkproducten. 'Dat betekent dat bijvoorbeeld veganisten wél weer B12 moeten slikken, omdat zij die vitamine niet via hun voeding binnenkrijgen.'

Meer onderzoek

Bakker pleit nu vooral voor meer onderzoek. 'We hebben ontdekt dat er een grotere kans op voortijdig overlijden is bij een te hoge concentratie B12. Maar waaraan mensen dan overlijden, is nog niet duidelijk.'

Toch vond de onderzoeker de uitkomsten van dit eerste onderzoek dermate belangrijk om het al wel te melden. 'Het is in ieder geval een signaal en waarschuwing dat er ook voor B12 een bovengrens moet komen.'

