Vertraagde versterkingswet baart ook PvdA zorgen

Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA is verontrust over de vertraagde versterkingswet. 'Kunt u de zorg wegnemen dat van uitstel afstel komt?', vraagt het Groninger Kamerlid aan minister Wiebes van Economische Zaken.

De wet zorgt ervoor dat de overheid verantwoordelijk wordt voor het aardbevingsbestendig maken van duizenden woningen in onze provincie. Daarmee komt ook de NAM definitief op afstand.

Zomer

Momenteel sleutelt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de wet. De verwachting is dat die in maart ter beoordeling naar de Raad van State wordt gestuurd. Terwijl de wet dan eigenlijk al in de Tweede Kamer had moeten zijn. Dat wordt nu waarschijnlijk na de zomer.

Ondanks dat Binnenlandse Zaken nu hoofdverantwoordelijk is voor de wet, wil Nijboer van Wiebes weten 'waarom het zolang duurt' en 'wat de oorzaak is' van de vertraging.

Uitstel, afstel?

'Ik heb de vragen aan Wiebes gericht vanwege zijn uitspraken in het debat over de tijdelijke wet Groningen', licht Nijboer toe. Wiebes maakte tijdens die vergadering in de Tweede Kamer bekend dat de wet nog naar de Raad van State moet.

De vertraging leidt ook tot zorgen bij het Groninger Gasberaad. De belangenvereniging maakt zich zorgen dat van 'uitstel, afstel komt'.

Verkiezingen

Als de wet pas na de zomer naar de Tweede Kamer wordt verstuurd, wordt daar pas eind 2020 of begin 2021 over vergaderd. Daarnaast moet de wet nog naar de Eerste Kamer. En in maart 2021 staan nieuwe Tweede Kamerverkiezingen gepland.

Nijboer wil de wet in de Tweede Kamer 'zorgvuldig' kunnen behandelen, zonder daarbij in het licht van verkiezingen onder druk te worden gezet. 'Hoe wordt voorkomen dat straks niet alles toch onder stoom en kokend water moet worden afgedaan?'

Lot parlementaire enquête

Daarnaast is het lot van de parlementaire enquête over de gaswinning verbonden aan de afhandeling van de wetten voor versterking en schadeherstel. De wens en verwachting van de Tweede Kamer is dat alle wetgeving voor de zomer is geregeld en dat de enquête van start kan.

Het ziet ernaar uit dat die planning niet wordt gehaald. De oppositie is met de regeringspartijen in gesprek om, ondanks dat alle wetten nog niet klaar zijn, toch een begin te maken met de parlementaire enquête.

Antwoorden

Op 6 februari vergadert de Tweede Kamer met minister Wiebes (Economische Zaken) en minister Knops (Binnenlandse Zaken). Nijboer verwacht dan ook antwoorden op zijn vragen.

Lees ook:

- Gasberaad vreest dat vertraagde versterkingswet er nooit gaat komen

- Tweede Kamer biedt weinig verzet tegen schadewet, maar geeft Wiebes wel huiswerk mee

- Tweede Kamer: Parlementaire enquête gaswinning start in 2020