Jehovah's Getuigen willen misbruikrapport tegenhouden: 'Ik vind het respectloos'

Jehovah's Getuigen Nederland wil met een kort geding publicatie voorkomen van een rapport over misbruik binnen de gemeenschap. 'Respectloos', vindt Frank Huiting, woordvoerder van de stichting Reclaimed Voices, over die actie.

De zaak dient woensdag bij de rechtbank in Utrecht, waarbij de Universiteit van Utrecht (UU) is gedaagd.

Omvang in kaart gebracht

Het rapport, dat donderdag moet verschijnen, is opgesteld door onderzoekers van die universiteit. De UU heeft de ernst en omvang van misbruik binnen de 30.000 leden tellende geloofsgemeenschap in kaart gebracht.

Al kort na de start van het onderzoek hadden zich honderden mensen gemeld bij een meldpunt. Onderzoeksleider en hoogleraar Kees van den Bos sprak toen van een 'flink aantal serieuze meldingen' die het onderzoek leken te rechtvaardigen.

Respectloos

'Respectloos', vindt Huiting van de stap van Jehovah's Getuigen naar de rechter. 'Respectloos naar de slachtoffers van seksueel misbruik, maar ook naar de onderzoekers van de Universiteit van Utrecht, die wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek hebben gedaan. Dat wordt door Jehovah's Getuigen nu weggezet als laster. Ik vind dat respectloos.'

Waarom? Huiting: 'Op individueel niveau zag je bij slachtoffers altijd: niet over praten, hou het onder de tafel. En dat zie je nu terug op hoog niveau. De gemeenschap zegt andermaal: wat in het rapport staat, mag niet naar buiten. Dat getuigt van weinig respect, want die slachtoffers verdienen van die gemeenschap nu eindelijk écht openheid van zaken.'

De ware aard van deze gemeenschap komt nu boven Frank Huiting, woordvoerder stichting Reclaimed Voices

Niet mee willen werken

Anderzijds, zegt Huiting, past dit ook wel een beetje binnen het beeld dat over Jehovah's Getuigen bestaat: 'Gesloten en niet mee willen werken', zegt Huiting. 'De ware aard van deze gemeenschap komt nu boven. Maar ik denk dat ze zich hiermee zelf in de vingers snijden. Het zou ze juist sieren om mee te werken aan het onderzoek, en open te staan voor de aanbevelingen in het rapport en daar iets mee te doen.'

'De houding en het gedrag dat ze nu aan de dag leggen, wekt bij de verschillende partijen alleen maar weerstand op.'

Gewoon een schande

Huiting was in zijn jeugd zelf slachtoffer van seksueel misbruik. 'Ik was teleurgesteld en boos toen ik van dit kort geding hoorde', zegt hij. 'Het gaat voor de Jehovah's ook alleen maar om de inhoud van het rapport, want over de veiligheid van de kinderen hoor je ze niet. Dat is niet alleen respectloos, maar eigenlijk gewoon een schande.'

Huiting vertelde in 2017 zijn verhaal voor het eerst in alle openheid aan RTV Noord. Beluister het interview hieronder.



Overigens ziet Huiting het kort geding met vertrouwen tegemoet. 'Ik twijfel aan aan de argumenten van Jehovah's Getuigen om de rechter te overtuigen. Ik heb dus alle vertrouwen dat het rapport morgen openbaar wordt.'

Lees ook:

- Onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen gestart

- 'Ik hoop dat deze doorbraak de slachtoffers sterkte geeft om aangifte te doen'

- Misbruikzaak: justitie doet inval bij Jehovah's Getuigen