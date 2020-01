Hogelandster willen huisvuilcontainers om de week geleegd

De gemeente gaat de manier van afval inzamelen veranderen. Hierbij hebben ze in december de inwoners om hun mening gevraagd en hen een viertal varianten voorgelegd. 2.600 Hogelandsters gaven hun voorkeur door.

Eerst variant

72% koos voor de eerste variant waarbij de grijze container eens per 2 weken wordt geleegd, en de groene wekelijks in de zomer en in de winter eens per 2 weken.

De gemeente stapt over op het zogeheten diftar systeem. Inwoners gaan per kilo betalen én per keer dat ze de container bij de weg zetten. Het grootste verschil tussen de vier varianten die werden voorgelegd was het aantal keren dat de container geleegd worden en de keus voor extra mogelijkheden om afval nog beter te kunnen scheiden.

Simpel en doeltreffend

Inwoners vonden de eerste variant 'simpel en doeltreffend' en 'het meest praktisch'. Eén

van de deelnemers aan de peiling vatte de keuze daarvoor samen als 'de beste en

goedkoopste oplossing, zonder flauwekul'.

De uitslag van de containerenquête (graphic: gemeente Het Hogeland)

Wethouder Harmannus Blok is blij met de respons. 'Het is duidelijk dat afval leeft bij onze inwoners. Dat meer dan 2600 mensen de moeite namen om hun mening te geven, duidt op een flinke betrokkenheid.'

Misvatting

Uit de reacties blijkt ook dat een aantal Hogelandsters denken dat plastic, metaal en drankpakken nu niet gescheiden worden. Dat is een misvatting.

'Plastic, metaal en drank pakken worden momenteel wel degelijk gescheiden. Dat gebeurt achteraf en dat is dus niet zichtbaar. Aparte containers daarvoor zijn dus niet nodig. Duidelijk is dat we dat meer moeten benadrukken', stelt Harmannus Blok.

Dezelfde tarieven

Op 1 januari 2021 moet het afval in de fusiegemeente Het Hogeland overal op dezelfde manier worden ingezameld, met gelijke tarieven. De voormalige gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond hebben nu nog elk hun eigen manier van inzamelen. Ook wil de gemeente dat het afval van de huishoudens afneemt van 200 kilo afval per persoon per jaar naar 30.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk hoe het afval ingezameld gaat worden. De input van de enquête gaat hierbij gebruikt worden, stelt de gemeente.

Lees ook:

- Het Hogeland stapt over naar nieuwe manier van afval inzamelen

- Het Hogeland gaat afvalstoffenheffing gelijktrekken