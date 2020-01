Kans op vuurwerkshow in Stad bij komende jaarwisseling 'niet heel groot'

Vuurwerk tijdens een show in Ten Boer (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De kans dat bij de komende jaarwisseling een grote vuurwerkshow in het centrum van Groningen plaatsvindt noemt burgemeester Schuiling 'niet heel groot'.

'De voorbereiding van zo'n show kost heel veel tijd', verklaart Schuiling zijn verwachting.

Landelijke discussie

'Op dit moment vindt ook de discussie plaats over de komst van een vuurwerkverbod. Dat kan uitmonden in een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar ook op een algeheel vuurwerkverbod', zegt de burgemeester.

In de Tweede Kamer is inmiddels een meerderheid voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat verbod moet nog wel officieel worden aangenomen. 'Zolang de discussie niet is beslecht, komt er vanuit het college ook geen initiatief voor een vuurwerkshow', zegt Schuiling.

Mensen beschikbaar

Een ander probleem bij een grote vuurwerkshow is dat daarvoor professionals nodig zijn die het vuurwerk afsteken. 'Dat aantal mensen is in Nederland natuurlijk beperkt.'

Bovendien kost een grote vuurwerkshow ook geld. Het budget dat de gemeente nu uittrekt voor de jaarwisseling is ongeveer 100.000 euro. Daarvan wordt onder andere subsidie verleend aan de jaarlijkse vuurwerkshow in Ten Boer. Voor een grotere vuurwerkshow zou nog eens één of twee ton moeten worden uitgetrokken.

Niet tegen totaalverbod

Burgemeester Schuiling is voorstander van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. 'Maar als de Tweede Kamer kiest voor een totaalverbod, gaat dit college van burgemeester en wethouders daar niet tegen ageren.'

