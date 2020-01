Burgemeester Schuiling over wietproef: 'Het kan niet zo zijn dat anderen gratis meeliften'

Het Rijk heeft 150.000 euro ter beschikking gesteld om verder te gaan met het wietexperiment in de gemeente Groningen. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten voor de voorbereiding.

'Dat dekt niet alle kosten', aldus burgemeester Koen Schuiling. 'De voorbereiding kost 275.000 euro, dus we zullen de komende maanden nog in gesprek moeten over de kosten van het totale experiment.'

De gemeenteraad ging eerder akkoord met deelname aan de proef onder de voorwaarde dat het kostendekkend zou zijn. Schuiling: 'Daarom informeren we de raad nu over de stand van zaken. En ik kan niet genoeg benadrukken dat dit een tussenstand is.'

Voorbehoud

De gemeente heeft zich onder voorbehoud ingeschreven voor het experiment. Als de proef doorgaat, dan mogen coffeeshops de komende vier jaar alleen nog legaal geproduceerde hennep verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen.

Het huidige gedoogbeleid zorgt namelijk voor aanhoudende problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid

Invulling proef

Volgens Schuiling is het nog te vroeg om conclusies te trekken, bijvoorbeeld over de vraag of het experiment wel of niet doorgaat.

'Over de exacte invulling van de proef vinden nu gesprekken plaats, dus: wat doe je er allemaal in en wat hoort er bij? En pas dan kun je het definitieve kostenplaatje maken.'

Juridische kosten

Onderdeel van het gesprek met het Rijk is ook de vraag wie er voor eventuele juridische kosten opdraait, mochten er coffeeshophouders zijn die uit onvrede een rechtszaak willen beginnen. 'Wie is het aanspreekpunt in het geval van een proces? Is dat de gemeente of is dat het Rijk? En wie draagt de kosten wanneer je in het ongelijk wordt gesteld?'

Vragen waar Schuiling, maar ook de gemeenteraad eerst zekerheid over willen hebben. 'Het is een landelijk initiatief met landelijke betekenis. Een aantal gemeenten steekt haar nek uit door mee te doen, en dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat anderen daar gratis op meeliften.'

