Europa steekt elf miljoen in waterstoffabriek Delfzijl

Het gaat om een fabriek die door Gasunie, Nouryon en vier andere partners wordt ontwikkeld.

Het wordt de grootste waterstoffabriek van Europa, waar zoveel waterstof gemaakt wordt dat je er achtduizend huizen mee zou kunnen verwarmen. Het gaat in totaal om een investering van tientallen miljoenen euro's.

'Grote stap'

'De subsidie betekent een grote stap voorwaarts voor Nederland en de rest van Europa', zegt Gasunie-woordvoerder Michiel Bal. 'Onze fabriek in Delfzijl wordt gezien in Europa als een voorbeeldproject over het opschalen van waterstof.'

Nog dit jaar wordt een definitief besluit genomen over de bouw van de waterstoffabriek in Delfzijl.

Duitsland

Ook in Duitsland, vlak over de grens bij Bad Nieuweschans, worden plannen gemaakt voor de bouw van een waterstoffabriek. Daar is ook de Duitse dochter van Gasunie bij betrokken.

Bal: 'Ze zijn daar nog wat minder ver dan hier in Nederland. De gemene deler is dat ze daar waterstof ook zien als een belangrijk onderdeel van de energiemix voor de toekomst.'

