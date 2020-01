Het Hogeland wil inzameling oud papier op de schop, maar hoe?

Voetbal- en dorpsverenigingen hopen dat hun inzamelingsacties blijven. Voor hen is 'oud papier een belangrijke inkomstenbron'. De nieuwe gemeente Het Hogeland wil de manier van inzamelen gelijk trekken. Deze is nu nog verschillend in de vier voormalige gemeenten.

Nog niet duidelijk

Wat dit voor het oud papier gaat betekenen is nog niet duidelijk. Niet meer laten inzamelen door verenigingen? Een ondergrondse papiercontainer? Naast de groene en grijze nóg een papiercontainer? Het staat allemaal nog ter discussie als de raad erover gaat beslissen.

Een aantal verenigingen is voor het behoud van de inzamelingsacties en wil hierover graag in gesprek met de gemeente. Martin Broekmans, die zich namens de voetbalvereniging in Bedum ontfermt over het oud papier inzamelen, wacht nog op een gesprek met de gemeente.

Al meer dan veertig jaar

'We halen al meer dan veertig jaar het oud papier op. We halen daarmee een mooi bedrag op', zegt Broekmans.

'De wethouder heeft toegezegd met ons in gesprek te willen. Dit is nog niet gebeurd. Met veertig jaar ervaring verwachten we wel een serieuze gesprekspartner te zijn', laat Broekmans weten.

Hij wacht het gesprek af en weet dus ook nog niet of de voetbalvereniging het oud papier kan blijven inzamelen.

Lage prijs

De verenigingen in de voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond en Winsum krijgen van de gemeente nu nog een garantieprijs van zeven cent per kilo oud papier. Daarmee wordt het ophalen van oud papier gestimuleerd en daardoor is het nu nog lonend. Omdat de waarde van oud papier laag is, is nog onduidelijk of die gegarandeerde prijs blijft.

In Uithuizen zit de plaatselijke muziekvereniging ook in onzekerheid over de wijze van oud papier inzamelen. Elke vierde zaterdag van de maand gaan de leden met drie auto's op pad om huis-aan-huis het papier in te zamelen.

Dit is voor ons een hele belangrijke inkomstenbron. We kunnen hier niet meer zonder Willy Stavenga, secretaris van muziekvereniging Opwaarts

'Dit is voor ons een hele belangrijke inkomstenbron. We kunnen hier niet meer zonder en hopen dat de inzamelingsactie blijft. Andere verenigingen hebben ons ook benaderd dat ze in hetzelfde schuitje zitten en dat er nog geen helderheid is', zegt Willy Stavenga, secretaris bij muziekvereniging Opwaarts. Ze hebben ook al meerdere keren bij de gemeente gevraagd om een gesprek en helderheid.

'Nog niks te zeggen'

De gemeente Het Hogeland laat weten dat er nog niks te zeggen is, over hoe de toekomstige inzameling van oud papier eruit komt te ziet.

'Momenteel wordt geïnventariseerd welke verenigingen zich daarmee bezig houden. Die worden individueel benaderd. Uit onze contacten blijkt dat sommige verenigingen wel willen blijven inzamelen en sommige verenigingen niet. Het beeld varieert dus', laat Paul Kremer, woordvoerder van de gemeente Het Hogeland weten.

Onder druk

Verder gaat de gemeente op korte termijn kijken of er ook een garantieprijs voor het oud papier in de voormalige gemeente De Marne kan komen. Dit om te voorkomen dat de inzameling daar onder druk komt te staan.

'Het spreekt voor zich dat we de inzamelaars van de ontwikkelingen op de hoogte houden', aldus de gemeente-woordvoerder.

