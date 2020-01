Wat deed TopDutch-hoofdrolspeler De Boer precies voor Berenschot?

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe trokken hun opdracht aan Berenschot in na onderzoek door RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân. Dat leverde vragen op over de betaalde en onbetaalde klussen die De Boer voor Berenschot deed.

(Schijn van) belangenverstrengeling

De band tussen De Boer en Berenschot zou op ongewenste verwevenheid kunnen duiden. Of de belangenverstrengeling er nu wel of niet is, de schijn ervan was voor de drie noordelijke provincies reden genoeg de stekker uit het Berenschot-onderzoek te halen.

Maar wat deed De Boer precies voor het consultancybureau?

Eerst niet bereikbaar

De noordelijke omroepen vroegen De Boer vorige week naar zijn band met Berenschot. Hij reageerde aanvankelijk niet op de vragen.

Hij zei niet bereikbaar te zijn vanwege verblijf in het buitenland en liet weten dat de omroepen zichzelf belachelijk zouden maken met een publicatie over zijn relatie met het consultancybureau.

Appje op dinsdagavond

Een nieuwe poging om antwoorden van De Boer te krijgen leverde wel resultaat op. Dinsdagavond reageerde hij per WhatsApp en meldde dat hij op verzoek van de Programmaraad van de Vereniging van Groninger Gemeenten samen met Johan Remkes, momenteel interim-burgemeester in Den Haag en oud-gedeputeerde in Groningen, in Hornhuizen een leergang heeft verzorgd.

De Boer gaf er voor bestuurders, ambtenaren en anderen, werkzaam bij overheidsorganen in Groningen, lezingen over regiomarketing en sprak ook over TopDutch. 'Ik heb een vergoeding van 750 euro ontvangen', aldus De Boer.

Geen rekening

Dit was in januari 2017 en De Boer benadrukt dat dit vóór de aanbesteding van de TopDutch-opdracht was.

'Berenschot was destijds verantwoordelijk voor de organisatie. Omdat ik goed beviel, heb ik dit in 2018 weer mogen doen, weer op verzoek van de Programmaraad. Daarvoor heb ik niets in rekening gebracht. Ik vond dat niet opportuun daar ik een fee ontving van TopDutch, ik vond dat horen bij mijn taken.'

Nieuwe klussen

Voor de leergangen van 2020, die in april zijn, staat De Boer weer op de lijst van sprekers. De Boer verklaart dat hij verder Berenschot heeft ondersteund bij een pitch voor een gemeente in Zuid-Holland.

Ook heeft hij strategisch advies gegeven voor het project 'Groene Rook' en een interview afgegeven voor een leergang in Twente. 'Hiervoor heb ik geen factuur gestuurd', zegt hij over het laatste. 'Dit was ook ten tijde van de TopDutch-aanbestedingsopdracht.'

Belangenverstrengeling?

Op de vraag of De Boer ook een verstrengeling van belangen ziet, heeft hij niet gereageerd.

Berenschot verklaarde eerder dat werkzaamheden door De Boer voor het bureau een onafhankelijk oordeel over TopDutch niet in de weg zouden staan.

