Man steelt kraan bij McDonald's 'omdat het eten niet lekker was'

Een 30-jarige man uit Ter Apel was zó ontevreden over het eten bij de McDonald's, dat hij uit woede de wc's onderplaste en de kraan uit het toilet meenam. Bij de diefstal van die kraan werd hij op heterdaad betrapt.

De man ging in de toiletten van de McDonald's in Stadskanaal tekeer nadat hij zijn onvrede over het eten had geuit en geen geld terugkreeg. Woensdag stond hij voor de politierechter in Groningen.

Daar verklaarde hij dat hij op het moment van de diefstal psychische problemen had. Later nam hij contact op met het fastfoodrestaurant om zijn excuses aan te bieden, maar toen lag de aangifte er al.

'Heftige periode'

De officier van justitie verwondert zich over de daad. 'Wie steelt er nu een kraan omdat het eten niet lekker is?'

Toch houdt ze in haar strafeis rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man. 'Het speelde zich af in een heftige periode in zijn leven. Dat praat de actie niet goed, maar geeft wel de context weer.'

Ze eist een werkstraf van twintig uur met een proeftijd van een jaar.

Eerder veroordeeld voor diefstal

Ook de politierechter houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man. 'U bent eerder veroordeeld voor diefstallen, maar nu dacht u niet: 'Wat een mooie kraan, die wil ik hebben.' Ik denk dat het voldoende vaststaat dat u dit deed uit psychische onbalans.'

Toch hoeft de man van de rechter niet te werken. Die legt de Ter Apeler een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur op, met de proeftijd van een jaar.

Lees ook:

- Wie heeft de kraan van de McDonald's gestolen?