Pilot met Luchtapp en Meetnet in Delfzijl wordt verlengd

In juni 2018 is begonnen met de Luchtapp om beter inzicht te krijgen in geurhinder. Meetnet is geïnstalleerd om de luchtkwaliteit in en rond het industriegebied te meten. Die informatie verschijnt dan weer in de Luchtapp.

De Luchtapp is inmiddels geëvalueerd en de uitkomst daarvan is, dat er door de app een beter inzicht is in de geurhinder. De pilot zou afgelopen zijn op 1 januari, maar om nu de app uit te kunnen breiden is dat verlengd tot 1 juli 2020.

Uitbreiding

De app wordt in de tussentijd uitgebreid naar een app waarin je meerdere soorten milieuhinder kunt melden. Ook moet de app in de toekomst de mogelijkheid hebben om formele klachten in te dienen.

Toch zijn er nog wel kritische geluiden rondom de app. De bedrijven zien weinig meerwaarde in de app. Uit de pilot is ook naar voren gekomen dat de app niet zorgt voor een betere communicatie tussen de omwonenden en de bedrijven.

