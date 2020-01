Afgelopen: Donar zet Feyenoord te kijk in heenwedstrijd kwartfinale beker

De basketballers van Donar en Feyenoord gaan vanavond in MartiniPlaza op herhaling in de heenwedstrijd van de kwartfinale beker. Het duel is live te volgen via RTV-Noord.

Een week geleden werd het duel gestaakt vanwege technisch malheur aan het scorebord en de schotklok. Na het eerste kwart stond het 21-14. Na overleg tussen beide clubs en de Nederlandse basketbalbond is besloten het gehele duel vanavond over te spelen.

Drie keer

De return is op donderdag 6 februari in Rotterdam. De tip-off is dan om 20.30 uur. Zo blijft het thuisvoordeel gewaarborgd voor de Rotterdammers. Beide ploegen stonden dit seizoen in de competitie al drie keer tegenover elkaar. Donar won twee thuiswedstrijden tegen Feyenoord, met 89-42 en 74-68; in de Maasstad won de ploeg van coach Toon van Helteren: 102-93.

Livestream

Welke ploeg verschaft zichzelf vanavond een goede uitgangspositie voor de return volgende week in Rotterdam? Volg het duel via onderstaande livestream. Het commentaar is van Karel-Jan Buurke en analist Anjo Mekel.