'Point of no return voor zuidelijke ringweg is gepasseerd'

Dat zegt gedeputeerde Fleur Gräper, die niet durft te zeggen of er een financieel akkoord komt tussen Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort over de vertraging en de oplopende kosten.

Kleine aanpassingen mogen, groten niet

'We waren er graag uitgekomen voor de kerstdagen', meldt Gräper aan Provinciale Staten. 'Het gaat om onze belangen, maar ook de belangen van de aannemers. Niet alleen van de grote Duitse aannemers (Max Bogl en Zublin, red), maar ook van de lokale jongens, Rijkswaterstaat en de positie in de markt. We moeten ook rekening houden met de aannemers die het in de aanbestedingsprocedure niet geworden zijn.'

Gräper doelt op de combinatie BAVO (KWS Infra, Van Hattem en Blankevoort en BAM Infra) en de combinatie Strukton – Mobilis (Strukton Civiel en Mobilis), die de aanpak van de zuidelijke ringweg en de oplossing van het financiële conflict op de voet volgen.

Als je nou zou zeggen, hou maar op met die verdiepte ligging, dat kan niet zomaar zonder dat dit verregaande consequenties heeft Fleur Gräper - gedeputeerde

Iedere stap die de provincie, Rijkswaterstaat en Combinatie Herepoort zetten qua bouw van de ringweg, kan gevolgen hebben voor de wijze waarop de bouw van de zuidelijke ringweg is aanbesteed. Wordt het bouwplan teveel veranderd ten opzichte van het oorspronkelijk ontwerp, dan kunnen de verliezende bouwbedrijven bezwaar maken tegen het ontwerp. Ook daar kan een financiële claim uit voortvloeien, zegt Gräper.

'Als je voorwaarden gaat veranderen, dan kunnen de andere aanbieders zeggen: als ik dat geweten had, had ik een ander bod gedaan', legt Gräper uit. 'Kleinere aanpassingen aan het ontwerp kunnen, dat staat ook in het contract. Maar als je nou zou zeggen, hou maar op met die verdiepte ligging, dat kan niet zomaar zonder dat dit verregaande consequenties heeft.'

Point of no return gezocht

Gräper reageert daarmee op suggesties uit de oppositie van Provinciale Staten, die ontevreden zijn over de informatievoorziening van het provinciebestuur en Gräper over de bouw van de Zuidelijke Ringweg. Forum voor Democratie, SP, PVV, Groninger Belang, Partij voor het Noorden en Partij voor de Dieren vrezen een grote financiële scheur in de broek als Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid geen akkoord bereiken over de meerkosten als gevolg van de vertraging. De PVV opperde om de bouw van de Ringweg dan maar fors aan te passen, maar dat kan volgens Gräper niet zonder consequenties.

'Ons voorstel is aan het college om het 'point of no return' op te zoeken', zegt VVD-Statenlid Nico Bakker desgevraagd. 'Ik wil het college dat verzoeken dit punt op te zoeken en te gebruiken.'

Maar volgens Gräper kan dat niet. 'Het point of no return is voorbij. We zitten al in de uitvoeringsfase, en de bouw van de verdiepte ligging is al in proces. Op het moment dat wij al gaan zeggen: willen niet verdiepte ligging, leggen wij het actieve contract stil en dat heeft verregaande financiële gevolgen.'

Rekening bij de provincie

'Maar als het 'point of no return' dan voorbij is, moeten we dan geen opvolging geven aan het advies van Deltaris om een 'second worst case scenario' te ontwikkelen?' Echter is dat volgens Gräper niet aan de orde. 'Want het oorspronkelijke ontwerp voor de verdiepte ligging is van tafel gegaan en er is een nieuw ontwerp gekomen.'

'Maar moeten we dan alles slikken als het point of no return is gepasseerd?', vraagt Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren zich af. 'Wat is dan het project stilleggen en wat betekent dat dan?' Volgens Gräper zou dat in theorie kunnen, maar ook dat heeft volgens haar grote consequenties. 'De rekening komt dan gegarandeerd bij ons te liggen.'

Gräper heeft goede hoop

Haar betoog neemt de zorgen bij Provinciale Staten niet weg. 'We worden zeer fragmentarisch op de hoogte gehouden. Wat zijn nou de financiële risico's? Dat moet onderhand wel duidelijk zijn', vervolgt Voerman. Ook coalitiepartij PvdA voert de druk op en wil snel antwoord van Gräper als het gaat om de financiële gevolgen, net als de voltallige oppositie in Provinciale Staten.

Maar die moeten nog geduld hebben. De onderhandelingen in de Commissie Hertogh lopen nog, zegt Gräper, die 'goede hoop heeft' op een akkoord, maar het niet uitsluit dat er geen akkoord komt, en de aannemerscombinatie mogelijk failliet gaat.

