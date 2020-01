Donar met anderhalf been in halve finale beker na veegpartij tegen Feyenoord

Donar heeft in de heenwedstrijd van de kwartfinale om de beker goede zaken gedaan tegen Feyenoord. In MartiniPlaza werden de Rotterdammers met 92-58 verslagen.

De return is over twee weken op donderdag 6 februari in de Maasstad. Tip-off dan om 20.30 uur. De Groningers kwamen stroef uit de startblokken, maar herstelden zich hier vlot van waarna het vanaf het tweede kwart begon te draaien bij de ploeg van coach Erik Braal. Het verschil bedroeg uiteindelijk maar liefst 34 punten.

Voorsprong Feyenoord

Feyenoord wist in het begin van de wedstrijd goed te profiteren van de slordigheden bij Donar. Na het eerste kwart was het 18-22 voor de Rotterdammers die deze voorspong in het begin van de tweede tien minuten gestaat wisten uit te bouwen tot 20-29. Onder aanvoering van de sterk spelende Vernon Taylor sloeg Donar vervolgens terug.

Run van tien punten

Een run van tien onbeantwoorde punten deed het momentum kantelen. De ploeg van coach Erik Braal nam het initiatief over en begon zelf langzaam maar zeker aan een voorsprong te bouwen. Shane Hammink kreeg de supporters in Plaza in de laatste seconde van de eerste helft op de banken door de ruststand op 44-33 te bepalen met een spetterende dunk.

Initiatief Donar

Na de onderbreking gingen de withemden op dezelfde manier door. Al snel liep de thuisploeg door naar 52-33. Hierna knokte Feyenoord zich enigszins terug in de wedstrijd, maar het initiatief bleef bij Donar. Tussenstand na het derde kwart was 68-51.

Verschil blijft in tact

In de laatste tien minuten pakte Donar verder door. Vernon Taylor gaf een schitterende assist op Donte Thomas die met zijn score voor 72-53 zorgde. Feyenoord-coach Toon van Helfteren moest in een time-out vluchten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg helemaal het spoor bijster raakte.

Aanjager Taylor

Richting slotfase denderde de thuisploeg verder waardoor een halve finale plek Donar nauwelijks meer kan ontgaan. Topscorers aan de kant van de thuisploeg waren aanjager Vernon Taylor en Shane Hammink met allebei zeventien.