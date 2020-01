Hammink: 'Dit kan niet meer fout gaan'

Na de galavoorstelling van Donar tegen Feyenoord (92-58) in de heenwedstrijd kwartfinale beker weet Donar-speler Shane Hammink dat er een plaats in de halve finale gloort.

'Dit kan niet meer fout gaan,' erkent Hammink. 'Maar in de return willen we ook gewoon goed spelen.' De guard had gezien dat zijn team een grote voorsprong nam die uiteindelijk opliep tot 34 punten verschil.

Brede bank

'In de eerste helft speelden hun ook hard en goed, maar wij hebben een hele brede bank. Daar hebben we uiteindelijk optimaal van geprofiteerd.' Hammink kreeg de fans op de banken met een fraaie dunk aan het einde van de tweede helft.

Aanjager Taylor

'Het was een tijdje geleden dat ik dit gedaan had,' lacht Hammink. 'Dat ligt me wel, coast-to-coast gaan. Het zijn ook meteen twee snelle punten, dat is lekker.' Dat Vernon Taylor de ploeg en het publiek enthousiasmeerde was ook Hammink opgevallen. 'Iedereen houdt van Vernon.'

Glimlach

Taylor zelf bleef bescheiden onder de complimenten, maar wist wat zijn belangrijkste attribuut was. 'Dat is mijn glimlach. Ik ben een entertainer, wil het publiek vermaken. Mijn moeder heeft me altijd geleerd dat niemand je glimlach kan afpakken. Als je dan niet bij je eigen familie bent is dit mijn familie. Onze spelers en de fans.'

Hoogtepunt

Samen met Donte Thomas zorgde Taylor voor het hoogtepunt van de avond: een schitterende assist die door zijn teammaat en landgenoot werd afgemaakt. 'Donte helpt me altijd bij de fastbreaks, als we ook nog met een Alley Oop hadden gescoord was het dak eraf gegaan.'

Goed teamspel

'Dat bewaren we voor de volgende keer. Als de assist net zo mooi is als de score betekent dat dat je goed bezig bent als team. We hebben nu een grote voorsprong tegen Rotterdam, maar we willen in de uitwedstrijd ook goed spelen en doorgaan naar de halve finale,' besluit Taylor.

