Zuidlaren opent woonlocatie voor forensisch psychiatrische patiënten

De bedoeling is dat BW Forint Zuidlaren, zoals de locatie heet, in april open gaat. Voorlopig komen er negen patiënten, meldt RTV Drenthe. Mogelijk wordt dat aantal later nog uitgebreid. De nieuwe voorziening wordt gerund door Forint. Dat is een onderdeel van GGZ-instelling Lentis.

De mensen die er komen wonen hebben een psychiatrische stoornis en zijn veroordeeld voor delicten die ze in het verleden hebben gepleegd.

Langdurige behandeling

'Beschermd wonen is vaak een laatste stap binnen een langdurige behandeling. Patiënten leren er met minder structuur en steun te functioneren, zodat zij veilig kunnen doorstromen naar een voorziening binnen de reguliere ggz als hun strafrechtelijke maatregel eindigt. In onze nieuwe voorziening worden patiënten met allerlei strafrechtelijke maatregelen, waaronder tbs, geplaatst', schrijft directeur Harry Beintema van Forint op de website van de organisatie.

'Uitgangspunt is altijd om patiënten goed voor te bereiden op een vervolgstap en zodoende te voorkomen dat mensen wanneer hun strafmaatregel afloopt uiteindelijk onvoldoende voorbereid zelfstandig terugkeren naar de samenleving. Hierdoor zijn we in staat de veiligheid in de samenleving zo goed mogelijk te waarborgen', schrijft Beintema verder.

Veiligheid

Een woordvoerder laat weten dat omwonenden inmiddels op de hoogte zijn gebracht. Zo is er een informatiefolder verspreid in de buurt. In die folder wordt onder meer gesproken over de veiligheid voor omwonenden.

'Van elke patiënt is bekend welke valkuilen er zijn als het gaat om veiligheid. Over die valkuilen worden individuele afspraken met de patiënt gemaakt. Het team en de patiënt weten welke signalen erop wijzen dat de patiënt richting ongewenst gedrag gaat; dit wordt ook voortdurend in de gaten gehouden. Wanneer die signalen er zijn of wanneer de patiënt zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, wordt vroegtijdig ingegrepen', zo is te lezen.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 6 februari organiseert Forint een bijeenkomst, waar buurtbewoners met vragen terecht kunnen. Omwonenden moeten zich daarvoor wel van tevoren aanmelden bij Forint.

