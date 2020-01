Raad stemt in met komst B&B Onderdendam ondanks bezwaren

Alleen de SP en het VVD-raadslid Attje Waal stemde tegen omdat ze zich konden vinden in enkele bezwaren van de omwonenden. 'De VVD wil graag het toerisme stimuleren maar niet door middel van een B&B op deze plek', stelt het VVD raadslid. Ze vraagt zich af of de stichting Oude Groninger Kerken zich bezig moet houden met het realiseren en exploiteren van een B&B.

Ook vindt Waal dat het meer op een hotel gaat lijken dan een B&B omdat er appartementen worden gerealiseerd in één gebouw en geen kamers.

De SP vindt dat de bomenkap niet goed gecompenseerd wordt. Dat een muur met hout en wat groen als vervanging komt vinden ze geen oplossing.

CDA stemt voor

In een stemverklaring liet het CDA weten dat ze alle voor- en tegenargumenten goed hebben afgewogen. Ze vinden dat het proces in de beginfase niet goed is verlopen maar dat daar niks meer aan te doen is. Inwoners vinden dat ze slecht geïnformeerd zijn door de gemeente en Stichting Oude Groninger Kerken.

Het CDA stemde uiteindelijk wel voor, omdat ze het belang zien van een B&B en bijdraagt aan het behoud van cultureel erfgoed. De opbrengsten uit de B&B komen namelijk ten goede van de kerk, stellen ze. Ze hopen dat de partijen ondanks hun verschillen weer met elkaar in gesprek gaan over de uitwerking en uitvoering.

'Ontzettend jammer'

Omwonenden zijn teleurgesteld. Samantha Benthem had verwacht dat de politiek beter geluisterd zou hebben naar de bezwaren. 'Ontzettend jammer dat dit besluit genomen is. We merkten dat sommige partijen zich niet goed hadden ingelezen en over iets praten wat helemaal niet in de plannen stond. Zoals een groene schutting die er komt ter compensatie. Maar die staat helemaal niet in de plannen'.

Met de buurt gaat ze kijken welke stappen ze nog verder kan ondernemen om de komst van een B&B tegen te houden. 'We gaan in ieder geval bezwaar maken. Of we naar de rechter stappen weten we nog niet. Het is natuurlijk een stichting met heel veel geld. Als omwonenden kan je daar niet tegen vechten.'

Oude Groninger Kerken wil in gesprek

Stichting Oude Groninger Kerken is opgelucht met het groene licht van de gemeente. 'We zijn blij dat we verder kunnen. Maar het blijft natuurlijk niet fijn als je het niet met elkaar eens kunt worden', zegt Jur Bekooy van Stichting Oude Groninger Kerken. 'We hebben altijd gezegd dat dit onderdeel is van een groter plan en dat de B&B de kerk zal versterken.'

De stichting wil in gesprek met omwonenden over de uitvoering en bouw van de B&B. 'Maar het plan blijft het plan. We kunnen niet ineens van drie naar twee appartementen. Het gebouw blijft zoals het nu is', zegt Bekooy. Over de compensatie van het groen valt volgens hem te praten.

