Friesland houdt benoeming Willem Smink als voorzitter Noordelijke Rekenkamer tegen

De Staten van Drenthe en Groningen stemden in december wel positief over de benoeming van Smink. In de Friese Staten stemden volgens Omrop Fryslan 17 leden voor en 24 tegen of blanco.

Rekenkamer

De Rekenkamer is een samenwerking van de drie noordelijke provincies. De kamer doet onafhankelijk onderzoek naar het provinciaal beleid van de provincies. Alle drie Provinciale Staten moesten instemmen met de benoeming van de voorzitter.

Smink was van 2008 tot 2017 bestuurder van Hogeschool NHL in Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. In 2018 werd hij interim-bestuurder van de Fryske Akademy.