Het Hogeland komt teleurgestelde Oranjevereniging niet tegemoet

De gemeente Het Hogeland betreurt de commotie die is ontstaan door de subsidieregeling voor het organiseren van activiteiten rondom 75-jaar bevrijding. Er is niet genoeg geld om alle activiteiten te ondersteunen.

De Oranjevereniging in Baflo en de Stichting Feesten en Herdenkingen in Winsum wilden subsidie voor activiteiten die in het kader van 75 jaar bevrijding worden georganiseerd. Die verzoeken zijn afgewezen.

De SP, ChristenUnie en CDA stelden woensdagavond hierover vragen in de gemeenteraad.

Te weinig geld

'Ondanks al het gedoe wat in de media is ontstaan zijn we onder de indruk van de vele initiatieven die er zijn. We zouden alle initiatieven willen belonen met subsidie maar dat gaat niet', stelt de burgemeester Henk Jan Bolding.

Er is door de gemeente 32.000 euro beschikbaar gesteld voor de festiviteiten. Maar er zijn voor 80.000 euro aan aanvragen ingediend. In een eerdere verklaring zei de gemeente dat er een bedrag van 30.000 beschikbaar was en dat er voor ongeveer 75.000 euro aan subsidie was aangevraagd.

Mensen die geld hebben gekregen om een documentaire te maken kunnen toch niet ineens ook iets doen met een optocht Nico Werkman - Oranjevereniging Baflo

Niet alle aanvragen voldeden aan de juiste eisen en sloten niet aan bij het landelijke thema rond 75 jaar bevrijding: 'verhalen'. Dat is een voorwaarde die de gemeente heeft gesteld.

De gemeente heeft een enkel initiatief nog kunnen subsidiëren uit reguliere budgetten die de cultuur bevorderen. Hier is 10.000 euro voor gebruikt. Maar ondanks dit bedrag kregen meerdere vereniging een afwijzing.

Sluitingsdatum

Dat er op 4 december nog een uitnodiging is geplaatst om subsidieaanvragen in te dienen terwijl de sluitingsdatum op 1 december was wil de burgemeester onderzoeken. Hij weet niet hoe dit kon gebeuren.

De burgemeester deelt de teleurstelling van verenigingen die geen subsidie hebben gekregen. 'Ik zou de initiatiefnemers willen aanraden om samen te werken met de verenigingen in het dorp die wel subsidie hebben gekregen. In Baflo is dat het geval. Benut elkaars krachten', stelt burgemeester Henk Jan Bolding.

'Dat wij nu bij een andere vereniging moeten aankloppen en daar ons handje moeten ophouden is absurd', zegt Nico Werkman van Oranjevereniging Baflo. De Oranjevereniging wilde graag een muziekevenement en een optocht organiseren.

'Ik heb niks tegen de andere mooie initiatieven die ook geld hebben gekregen. Maar die hebben specifiek voor hun doel geld gekregen. De mensen die geld hebben gekregen om een documentaire te maken kunnen toch niet ineens ook iets doen met een optocht'.

De Oranjevereniging in Baflo is niet te spreken over de beantwoording van de burgemeester. 'De burgemeester heeft geen enkel excuus gemaakt voor de fouten die zijn gemaakt. De gemeente had veel beter moeten communiceren hoe de subsidieverdeling zou gaan en aan welke eisen voldaan moest worden', stelt Werkman.

'Beschamend'

Ook over het 'knoeierij' met bedragen is Werkman ontstemd. 'De ene keer is er voor 75.000 euro aangevraagd en nu blijkt dat 80.000 euro te zijn. Dat spoort ook alweer niet met elkaar. Aan de antwoorden van de burgemeester is te merken dat hij niet goed ingelezen is in het dossier. Ik vond dit beschamend. Op de meeste vragen die er zijn kon hij geen antwoordt geven', stelt Werkman. Hij had gehoopt dat er alsnog extra budget beschikbaar zou worden gesteld.

Werkman vindt dat de Oranjeverenigingen die al jaren bestaan, 'een streepje voor' hadden moeten hebben als het gaat om de verdeling van het geld. Hij heeft de gemeente gevraagd om een lijst waarop te zien is aan wie de bijdragen zijn toegekend. Hij denkt dat dit niet op een eerlijke manier is gegaan.

