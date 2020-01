Zorgen over Emder Kaap op Rottumeroog

Gemeentebelangen Het Hogeland maakt zich zorgen over de Emder Kaap op Rottumeroog. Het rijksmonument is een herkenningspunt op het eiland. De partij vreest dat de kaap verdwijnt.

De kaap zou gevaarlijk dicht bij de rand van het eiland staan.

Zoute water

'Met springtij staat de kaap al met zijn voeten in het zoute water. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren bij een zware noordwesterstorm', zegt Roel Torringa, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.

De partij vraagt zich af of de fundering nog steeds goed is en of de gemeente iets kan doen om het monument te behouden. Bijvoorbeeld door het te verplaatsen.

'De Emder Kaap mag niet omvallen', aldus Torringa.

Verschuivingen

In november 1999 is de kaap al eens verplaatst naar het midden van het eiland. Maar door de verschuiving van zandplaten staat de kaap nu weer aan de rand van Rottumeroog.

Volgens Gemeentebelangen is ook de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat bezorgd over de kaap.

Volgens wethouder Eltjo Dijkhuis is de nood nog niet zo hoog: 'We hebben een instandhoudingsplicht omdat dit monument van de gemeente is. In 1883 is deze geplaatst en er is inmiddels een stevige fundering omheen gebouwd. Dus ook al zou al het zand eromheen weg spoelen dan zou de kaap het eerst nog wel overleven'.

Situatie in de gaten houden

De wethouder laat weten dat onderzoek inderdaad heeft aangetoond dat de Rottums wegwandelen.

'Maar de toenmalige gemeente Eemsmond heeft een jaar geleden de situatie ter plekke bekeken en vastgesteld dat de Kaap er niet vanaf zou vallen zoals van een ijsberg', aldus Dijkhuis.

Verplaatst

Hij voorziet wel dat op termijn de kaap verplaatst moet worden en houdt de situatie in de gaten. Op welke termijn dat moet kan de wethouder nog niet zeggen. 'Maar het hoeft niet direct. Het baken overleeft een storm nog wel'.

Dijkhuis nodigde de gemeenteraad uit om met z'n allen een keer naar de Rottum's te gaan om te kijken hoe de Kaap erbij staat.

Lees ook:

- Rest alleen nog De Kaap...

- 122 dagen op Rottumerplaat: 'Als kind droomde ik er al van'