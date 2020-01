Lopend Vuur: Diftar, afval per keer betalen, is een eerlijk systeem

In de Groninger gemeenteraad lijkt daar een meerderheid voor te zijn.

Bij Diftar betaal je, naast een relatief vast bedrag, voor iedere keer dat je de grijze container aan de weg zet of de ondergrondse container gebruikt.

Er zijn meer gemeenten die deze vorm van afvalinzameling hebben. Op dit moment betaal je in Groningen nog een vast bedrag, dat niet gekoppeld is aan de hoeveelheid afval of het aantal keren dat je je huisvuil aan de weg zet.

Hoe kijk jij hiernaar?

Ons Lopend Vuur:

