Groningen en Den Haag nemen besluit over versnelde versterking woningen bevingsgebied

Het is de wens van veel Groningers in het aardbevingsgebied: de versterking moet sneller en overzichtelijker. Groningse bestuurders en Haagse ministers proberen daar donderdag gehoor aan te geven.

Na maandenlang praten, lijkt er vandaag witte rook te komen voor een aantal maatregelen, waardoor het versterken van duizenden woningen in onze provincie sneller kan.

Grotere rol

Een van de plannen is dat aannemers een grotere rol krijgen. Nu is het zo dat inspectie rapporten van a tot z worden doorgerekend om tot achter de komma te bepalen wat nodig is om een huis veilig te maken. Dat proces wordt straks overgeslagen.

Aannemers gaan straks met de bewoners door hun huis en bekijken met hun expertise wat er moet gebeuren om te versterken. Doordat er geen ingenieurs meer aan het rekenen hoeven, hopen Groningen en Den Haag op een tijdswinst van een half jaar. Nu is het zo dat bewoners na de inspectie nog een jaar of langer moeten wachten voordat er bij wijze van spreken een spijker in de muur komt.

Typologieaanpak

Daarnaast wordt gekeken of woningen die vrijwel hetzelfde zijn, ook op dezelfde manier versterkt kunnen worden. Zonder dat ze allemaal apart beoordeeld moeten worden. Dit is de zogenoemde typologieaanpak.

De afspraken hingen al een tijd in de lucht. In de zomer van 2019 zijn deze plannen al voorgesteld, toen bleek dat de versterkingsoperatie nog altijd moeizaam verloopt. In de periode daarna is er veel veranderd. Zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de taak voor het versterken overgenomen van Economische Zaken. Samen met een groep bestuurders en topambtenaren uit Groningen is gewerkt aan de versnellingsplannen.

Niet zonder slag of stoot

De totstandkoming van de nieuwe plannen ging niet zonder slag of stoot. Aanvankelijk zouden ze voor kerst worden gepresenteerd. Maar volgens betrokkenen van het Groningse versnellingsteam kwam Binnenlandse Zaken er gaandeweg achter hoe ingewikkeld de klus eigenlijk is. 'Wij hadden de maatregelen in december op papier, maar we kregen uit Den Haag maar geen groen licht', zegt een van de betrokkenen.

Een ander lid van het versnellingsteam laat weten dat je er 'een boek over kunt schrijven'. Desondanks is iedereen tevreden dat vandaag waarschijnlijk een nieuwe en belangrijke stap wordt gezet om gedupeerde Groningers sneller een veilig huis te geven.

