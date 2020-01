Dit Wordt De Week: Wat doen jouw kinderen tijdens de lerarenstaking?

Maar er zit meer in de pijplijn. Wat? Je leest het in deze nieuwe rubriek, waarin we vooruitblikken op de komende week.

Holocaustherdenking

In 2020 vieren en herdenken wij 75 jaar vrijheid. Een onderdeel daarvan is de herdenking van de Holocaust, de systematische vervolging van Joden, Roma en Sinti.

In alle Groninger gemeenten is een kleine versie van het kunstwerk 'Levenslicht' van Daan Rosengaarde te zien. Zijn Holocaust-monument bestaat uit 104.000 lichtgevende stenen die symbool staan voor de 104.000 slachtoffers van de Holocaust.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen onthult het monument in Hoogezand.



En de genomineerden zijn...

Wie maakte in 2019 de beste Groninger film? Dat weten we op schrikkeldag 29 februari. Maar voor de prijzen worden verdeeld, worden per categorie drie genomineerden bekendgemaakt. Welke dit zijn, weten we woensdag tijdens de openingsavond van het International Film Festival Rotterdam in Groningen (IFFRiG).

De teaser van Kind, een van de winnende films van vorig jaar.



De winnaars van vorig jaar waren: Kind van Joren Molter (fictiefilm), Seismos van Zaïde Bil (non-fictiefilm), Tolls | Blijf je Koel van Eva Glasbeek (videoclip), Is dit nou kunst? Groep 7/8 van Lex Vesseur & Jelmer Buitinga (opdrachtfilm) en De Bohemen van Julian Verkerk (OOG TV Talent Award).

Alternatieve Elfstedentocht

De winter is hier in geen velden of wegen te bekennen. Toch zijn de marathonschaatsers uit onze provincie in de ban van de Elfstedentocht, de Alternatieve Elfstedentocht wel te verstaan. Woensdag wordt de tocht op de Weissensee verreden. De Groningse eer wordt onder andere verdedigd door Sjoerd den Hertog en Robert Post.

Maar niet alleen de topsporters rijden de tocht, want dinsdag en vrijdag zijn er toertochten over 100 en 200 kilometer.

Een eerdere editie van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Foto: ANP



Lerarenstaking

Eind vorig jaar kwam er een nieuwe cao, maar toch leggen de leraren op 30 en 31 januari het werk opnieuw neer. Ze vinden dat er structureel meer geld naar het onderwijs moet.

In Groningen houden de leraren een 'stille mars' van het hoofdstation (Praediniussingel) naar de Vismarkt. Daar is aansluitend een manifestatie.

Eigen nieuws

Heb je eigen nieuws om met ons te delen? Stuur ons dan een bericht via redactie@rtvnoord.nl.