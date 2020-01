Damster huurders van de regen in de drup: 'We weten het niet meer'

Ze moesten hun oude huizen uit vanwege aardbevingsschade, maar eenmaal in hun nieuwe huurhuizen in Appingedam bleken deze 'Groningse vluchtelingen' van de regen in de drup te zijn beland.

Ze zien er prachtig uit, de nieuwe huizen aan de Focco Ukenalaan. Allemaal voorzien van de meest duurzame snufjes ook nog eens: energieneutraal, zonnepanelen op het dak, een warmtepomp en noem allemaal maar op. Maar de kersverse bewoners vallen, sinds ze verhuisd zijn, van de ene ellende in de andere.

Psychische problemen

Neem Corrie Kalkwiek. Ze heeft inmiddels psychische problemen en is te emotioneel om zelf het woord te doen. Haar dochter Kim Elzinga praat daarom voor haar. 'Mijn moeder slikt inmiddels medicijnen tegen die psychische klachten. Het gaat gewoon niet goed met haar', zegt ze.

Ja, wat is er allemaal mis? Het stinkt in huis, als gevolg van vocht en schimmel, de warmtepomp houdt er om de haverklap mee op en er is na vijf weken nog altijd geen televisiezender te ontvangen.

'Hier kan ik niks mee'

Dochter Kim: 'Er is één of andere kabel nog niet aangesloten, krijg je dan te horen. En je móet Ziggo nemen, hè. Laatst had ik hier een monteur van KPN op bezoek. 'Er komt maar één KNP-stekkertje uit de muur', zei hij. Dat was een tv-kabel, maar die kwam uit op de telefoon. 'Ik kan hier niks mee', kreeg ik te horen. Dat soort dingen.'

Volgens Ziggo is de woning overigens wél aangesloten, maar zou er 'een storing zitten in het openbare netwerk'. Kim: 'Dat is dan weer nieuw voor mij. Ik krijg te horen dat ie of nog niet is aangesloten, of nog moet worden aangemeld, waar ik dan weer zelf achteraan moest bellen.'

De warmtepomp is er nou al drie keer mee opgehouden, doordat de stoppen sprongen. M'n moeder is er snotverkouden door geworden Kim Elzinga

Dan de warmtepomp. 'Het is nou al drie keer gebeurd dat de stoppen eruit sprongen en dat die warmtepomp ermee ophield. Geen idee wat de oorzaak is, maar de hele straat schijnt er last van te hebben.'

Snotverkouden geworden

'Je moet dus heel goed je stoppen in de gaten houden, anders wordt het hier steenkoud. En het duurt dagen voor je het weer een beetje warm hebt. Het is hier een heel weekend lang 16,5 graden geweest. M'n moeder is snotverkouden geworden, voor ze erachter kwam dat die warmtepomp helemaal niks meer deed.'

Moeder Corrie en dochter Kim zijn te einde raad. 'Het is gewoon zó veel geregel. Heb je het ene probleem opgelost, dan dient het andere zich alweer aan. We zien het gewoon niet meer. Ik zit constant met allerlei bedrijven aan de telefoon, ik weet niet meer wat ik moet doen.'

Woongroep Marenland zegt dat ze bekend is met alle problemen in Appingedam. 'We vinden het heel vervelend. We zijn er mee bezig en werken met alle partijen samen aan een oplossing.'

