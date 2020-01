Ghuus.nl bundelt aanbod studenten- en jongerenwoningen

De site is tweetalig; zowel in het Nederlands als Engels. Studenten en jongeren kunnen er zoeken op onder meer woningtype (kamer/studio/appartement), maximale huurprijs of wijk. Doel van de site is dat jongeren makkelijker een huis kunnen vinden in Groningen.

Niet overzichtelijk

Ghuus.nl is opgezet door woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Woonborg, en Wierden en Borgen. Voorheen boden zij woonruimten in de gemeente aan via de website WoningNet Groningen, hun eigen website of op voordracht. Volgens de corporaties was dit niet transparant en overzichtelijk.

Met de nieuwe 'etalagesite' hopen zij dit te verbeteren. Jongeren moeten nog wel steeds naar de website van de woningcorporatie om hun belangstelling voor een woning kenbaar te maken. Voorwaarde is wel dat zij staan ingeschreven bij de woningcorporatie die de woning aanbiedt.

