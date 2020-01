Winsum krijgt ook SamenLoop voor Hoop

De eerste editie van de SamenLoop voor Hoop Het Hogeland is op 19 en 20 juni 2020, op het nieuwe sportpark Winsum West.

Teamverband

Mensen kunnen in teamverband meedoen: 'Je hoeft niet zelf 24 uur te wandelen, wandelaars wisselen elkaar af. Tijdens de loop is er van alles te doen: muziek, kraampjes, leuke acties. Het gaat een mooi evenement worden', zegt vrijwilligster Ineke Bonder. Ze legt uit dat de 24 uur symbool staan voor de voortdurende strijd die een kankerpatiënt moet leveren.

De SamenLoop voor Hoop wordt over de hele wereld gehouden, en ook al in meerdere gemeenten in onze provincie. Deze zomer moet het dus ook in Winsum plaatsvinden.

Bonder: 'Een vriend van mij heeft kanker en zit in het laatste stadium. En in mijn omgeving hoor ik dat veel meer. Dat is voor mij de trigger geweest om hier in te stappen. Ik wilde iets doen en de wereld een beetje mooier en beter maken.'

Prachtevenement

Mede-vrijwilligster Carla Veldhuis heeft ook in haar persoonlijke omgeving te maken gehad met kanker: 'Je voelt je zo machteloos en kan alleen maar troosten. Nu kan je echt iets doen. Het is een prachtevenement met emotie, een lach en een traan. En je kan nu zorgen dat er geld binnenkomt voor kankeronderzoek.'

Tijdens het evenement wil de organisatie ook mensen in het zonnetje zetten die getroffen zijn door kanker of ermee te maken hebben. 'We willen graag een vip-tent neerzetten waar we mensen kunnen verwennen', zegt Veldhuis.

Niet alleen voor Winsum

Er hebben zich inmiddels 27 teams aangemeld. 'We verwachten dat in elk team 15 à 20 deelnemers zitten. Het wordt een groot evenement', vertelt Bonder.

De sponsorloop moet niet alleen een evenement worden van Winsum. 'We hopen ook dat er teams uit de omliggende dorpen meedoen. We willen het breed op de kaart zetten', aldus Veldhuis.

Protonentherapie

Een deel van het geld dat in Winsum wordt ingezameld gaat naar het UMCG Protonentherapiecentrum. Daar wordt kanker met protonen bestreden. Daardoor komt er minder bestraling bij gezond weefsel en is er minder kans op bijwerkingen.

'We hopen een mooi bedrag op te halen. Het is de eerste keer dat we dit organiseren, dus dat is spannend', vertelt Ineke.

Woensdag is de 'kick-off' van het evenement in de kantine van voetbalvereniging Winsum. De organisatie wil belangstellenden dan graag informeren. De teams die zich al hebben aangemeld, kunnen elkaar ontmoeten. Ook komen er enkele gastsprekers.

