Refaja-eigenaar en Meander onderzoeken mogelijke samenwerking

De relatief hoge vergrijzing zorgt voor 'grote uitdagingen' om een passend zorgaanbod te houden. Om niet te veel in te moeten leveren in de komende jaren, is samenwerking noodzakelijk, zeggen beide partijen in een verklaring.



Niet uit de lucht

De samenwerking komt niet geheel uit de lucht vallen. Bij het bekendmaken van het sluiten van de spoedeisende hulp in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, liet topman Rolf de Folter van Treant Zorggroep weten dat het Refaja als pleister op de wonde extra bedden krijgt voor zorg aan kwetsbare ouderen die bijvoorbeeld moeten revalideren na een operatie.

Treant en Zorggroep Meander willen onderzoeken of zij deze vorm van zorg, de geriatrische zorg, samen gaan uitvoeren.



Onderzoek

Er komt dan ook een onderzoek of het samenwerken tussen beide zorgorganisaties haalbaar is. Naast het concentreren van geriatrische revalidatiezorg in Stadskanaal wordt onderzocht of een gespecialiseerde afdeling gerontopsychiatrische zorg - oftewel de behandeling van chronisch psychische klachten - in de Kanaalstreek mogelijk is en hoe langdurige zorg in de regio Veendam gewaarborgd kan blijven.

Over ongeveer drie maanden wordt duidelijk of, en hoe Treant en Meander de samenwerkingsplannen definitief zullen invullen.

