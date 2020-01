'Testcentrum Hyperloop vooral een prachtig prestigeproject'

Maar zo verkeerd is dat ook weer niet, zegt hij. Want je moet als bedrijf – en als regio – wel een beetje blijven dromen.

Met de komst van het testcentrum voor de hyperloop wil Groningen de provincie op de wereldkaart zetten. Maar wat krijgen de Groningers ervoor terug? Wordt het testcentrum een kathedraal in een woestijn of zorgt het project ervoor dat de wereld een stapje dichterbij Groningen komt?

De provincie was blij verrast toen het Delftse bedrijf Hardt Hyperloop Groningen boven Zeeland verkoos voor de testlocatie. De beschikbare grond, de aanwezigheid van kennisinstellingen, en de drie miljoen euro bijdrage door de provincie gaven de doorslag.

Geloof en hoop

Lokale beleidsmakers juichten na de bekendmaking van de komst van het European Hyperloop Center (EHC). Volgens gedeputeerde Mirjam Wulfse zet het EHC Groningen internationaal op de kaart als proeftuin voor groen vervoer en zal het honderden banen opleveren.

Daarnaast is de verwachting dat de testbaan een impuls geeft aan de innovatiekracht van bedrijven en kennisinstellingen. Zij kunnen zich uitleven op de ontwikkeling van nieuwe kennis en materialen die bijdragen aan de Europese hyperloop-standaard.

Ook Hardt Hyperloop is hoopvol en verwacht dat het EHC zelfs dé Europese kennishub wordt. Door open kennisdeling tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden wil Hardt de ontwikkeling van de hyperloop versnellen.

Onder leiding van het EHC zal een aantal bedrijven, waaronder BAM, Tata Steel en Royal IHC, samenwerken met andere geïnteresseerde organisaties aan innovatieve oplossingen. De miljoenen-ondersteuning van een groep investeerders, waaronder Kees Koolen van Booking.com, biedt mogelijkheden om echt stappen te maken.

Realiteitszin

Maar levert het testcentrum de regio echt wat op? Ik vraag het me af. Dit soort eenmalige investeringen zorgen zelden voor een blijvende aanwas van techneuten en economische activiteiten in de regio. In Groningen is er simpelweg te weinig technologie om de hoogwaardige kennisinvesteringen op peil te houden. Met een braindrain als gevolg na het verstrijken van het project.

Slechts een klein aantal bedrijven en kennisinstellingen dat bezig is met de ontwikkeling van hoogwaardige materialen, sensortechnologie en big data zal de marktpositie verbeteren doordat zij sneller van elkaar leren. Voor de gemiddelde mkb'er blijft de testlocatie echter een kathedraal in de woestijn.

Ook zal de opgedane kennis veelal in handen komen van grote, internationaal-opererende ontwikkelaars, die deze kennis voornamelijk buiten de regio zullen exploiteren. De regio zal er dus qua innovatie en werkgelegenheid weinig op vooruit gaan.

Prestigeproject

Het is dus vooral een prestigeproject, waarbij het geloof en hoop de overhand hebben genomen en de realiteitszin wat verloren is gegaan. Maar misschien is dat juist wel de kracht van dit project.

Elon Musk organiseerde ooit een hyperloopwedstrijd die gewonnen werd door een groep TU Delft studenten, die later in 2017 het bedrijf Hardt Hyperloop oprichtten. Zonder deze wedstrijd zou het hyperloopbedrijf er nooit zijn geweest.

Zonder het optimisme en doorzettingsvermogen van Elon Musk met Tesla zou de elektrische auto nog niet de bestverkopende auto zijn. De opkomst van elk nieuw type vervoer kent een confrontatie met critici. Je hebt durf en lef nodig om dit soort revolutionaire vervoersvormen tot een succes te maken. En Groningen toont wel het lef om dit soort ideeën te ondersteunen.

Beeldbepalend

Met dit project spreekt de provincie haar ambitie uit om bij te dragen aan een schonere wereld. De drie kilometerlange baan is wellicht niet zo mooi als andere beeldbepalende gebouwen zoals het Groninger Museum, de Apenrots (Gasunie), het Cruiseschip (DUO), en het Forum, maar het zorgt in ieder geval voor een iconisch beeld dat bijdraagt aan haar groene imago.

Het is echter onwaarschijnlijk dat het project als vliegwiel fungeert voor blijvende groene economische groei in de regio en dat het ambitieuze mensen en bedrijven aan zich weet te binden. In die zin zal Groningen niet zoveel aan het testcentrum overhouden.

Wel zorgt het opvallende project ervoor dat de internationale wereld – wetenschappers, durfinvesteerders, industriemagnaten en toeristen – in ieder geval op korte termijn weer even de weg naar Groningen weten te vinden.

Thijs Broekhuizen is academic director van de University of Groningen Business School. Hij schrijft voor NoordZaken over innovatie en startups.