De Noord 9 van zaterdag 25 januari

1. Blanks - Everything's changing

Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij aan de lopende band filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Bij het schrijven en maken van zijn muziek vraagt hij vaak zijn volgers op sociale media om hulp. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren. Nu heeft Simon onder de naam Blanks alweer een hit te pakken in de Noord 9. Na een #1-notering voor 'Don 't stop' volgen 'Wave' en 'Higher' en 'Bittersweet'. Blanks schreef in oktober vorig jaar samen met 3FM-luisteraars een moderne variant op de protestsong, naar aanleiding van de demonstraties van de boeren, de bouw en de docenten. Daar kwamen zoveel goede reacties op binnen dat 3FM-DJ Sander Hoogendoorn aan Blanks vroeg of 3FM het nummer ook mocht in inzetten als themalied voor decemberactie 'The Lifeline' van 3FM. Beluister hier hoe Blanks 'Everything's changing' live speelt bij NPO 3FM .

2. Small Town Bandits - If I don't look back

Small Town Bandits is een vierkoppige band uit de stad Groningen. Die bestaat uit drummer Gijs Arends, bassist Rik Huizing, gitarist Selim Boukhris en zanger/gitarist Ruben van Hemmen. De Groningse folk-popband heeft vorig voorjaar in de finale van De Grote Prijs van Nederland gestaan. Ze mochten optreden in een vol gepakt Paradiso in Amsterdam. De mannen zijn als publieksfavoriet naar de finale gegaan, maar hebben geen prijs mee naar huis genomen. De liedjes van de groep kenmerken zich door melodische, opzwepende nummers met meerstemmige harmonieën. Beluister de single hier.

3. Tamar - Niet verder dan hier

In 2016 staat Tamar al vijf weken in de Noord 9, dan onder haar volledige naam Tamar Lewis met 'Nooit te weinig tijd voor een liedje' (#6). Al in 2010 leren we Tamar kennen als ze in Café Martini haar liedje 'Canvas' speelt. In 2014 houdt de zangeres en liedjesschrijfster met Brenda Rose een zomerdialoog. De twee vriendinnen sturen elkaar alleen geen brieven maar liedjes, via YouTube. Tamar schrijft en zingt over alles wat ze ziet, meemaakt en hoopt. Ze laat zich inspireren door artiesten als Brooke Fraser, Venice en Amos Lee. Tamar Lewis wint in 2010 de singer-songwriterscontest De Nootuitgang in Groningen en in datzelfde jaar staat ze in de finale van de Grote Prijs van Nederland in Paradiso. In 2011 geeft Tamar een showcase tijdens Eurosonic/Noorderslag, en staat ze onder andere tijdens het Bevrijdingsfestival op het Local Heroes-podium en geeft ze huiskamerconcerten door het hele land. Voor haar nieuwste liedje werkt Tamar samen met Gijs van Veldhuizen (van Swinder) en Harmen Ridderbos (Town of Saints). Beluister 'Niet verder dan hier' hier.

4. Wat Aans! & Wia Buze - Grunnegs hoop

In juni vorig jaar is het debuutalbum van de rappers van Wat Aans! verschenen. Op het album met de titel 'Grunnegs hoop' staan zeven tracks van rappers Teun Heuvel en Rik Baptist. Eén nummer hebben de mannen gemaakt samen met Termunter zangeres Wia Buze. De samenwerking op het album met Wia Buze is tot stand gekomen door een idee van Niiwino Geertsema. De RTV Noord-presentator dacht in goed gezelschap en een biertje op de bar aan Ali B. en zijn programma 'Op volle toeren' waarin Ali B. een link legt tussen evergreens van bekende Nederlandse artiesten en huidige jonge talentvolle rappers. Het resultaat: 'Grunnegs hoop'. Het nummer gaat over de Groningse hoop over de aardbevingsproblematiek en de Grunneger toal. Beluister 'Grunnegs hoop' hier.

5. Blanks - Sweater

Met zijn vorige single staat hij nog op #1 en nu dient zijn nieuwste liedje zich al aan. Blanks is een van de productiefste muzikanten van onze provincie. Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij aan de lopende band filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Bij het schrijven en maken van zijn muziek vraagt hij vaak zijn volgers op sociale media om hulp. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren. Nu heeft Simon onder de naam Blanks alweer een hit te pakken in de Noord 9. Na een #1-notering voor 'Don 't stop' volgen 'Wave', 'Higher', 'Bittersweet' en 'Everything's changing'. Zijn nieuwste single 'Sweater' gaat over geen zin hebben om uit te gaan en te doen alsof je lol hebt, maar gewoon lekker thuis willen blijven in je gemakkelijke kleren. De muzikant omschrijft het afgelopen jaar als een 'rollercoaster'. 'Een hoogtepunt is dat ik een miljoen abonnees heb gehaald op mijn Youtube-kanaal. Dat was echt bizar', vertelt Blanks aan RTV Noord. 'Ook is mijn eigen muziek meer dan een miljoen keer afgespeeld op Spotify. Een jaar geleden dacht ik nog dat het onmogelijk was.' Bekijk de clip van Blanks nieuwste hit 'Sweater' hier.

6. Krzysztof Groen - Op riddel

In september vorig jaar is het nummer in première gegaan op Radio Noord in Café Martini. En het is ook Krzysztof Groen zijn eerste notering in de Noord 9! Krzysztof heeft Poolse roots en woont sinds zijn vierde in Veendam. Hij is sinds zijn tienerjaren verslingerd aan muziek: eerst alleen Engelstalig, vooral country. In 2013 en 2015 brengt hij Engelstalige cd's uit. Daarna inspireert Edwin Jongedijk hem om ook in het Gronings te gaan zingen. Dat resulteert in het album 'Noar de volgende ronde' (2017). Voor zijn teksten werkt Krzysztof vaak samen met Henk Puister. 'Op riddel' is geschreven door diezelfde Henk Puister en Fries Wolma samen. Beluister 'Op riddel' hier.

7. CYNN - Not forever

Achter CYNN gaat Cynthia Weiss schuil. Bijna 10 jaar was ze één van de drie Dudettes. Tegenwoordig vormt ze in haar eentje een hele band. "Ik speel met elektrische gitaar, ik heb een drumpad en een loopstation”, vertelt ze tegen RTV Drenthe. “Ik kan het ter plekke opnemen en afspelen en hou er niet van als ik het allemaal voorprogrammeer en alleen nog maar op play hoef te drukken. Ik vind het echt cool dat ik het zelf inspeel." Laagje voor laagje bouwt CYNN haar nummers live op het podium op. “Soms begin ik met gitaar, met het laagjes opbouwen, en dan komt er nog een gitaarlaagje bij, of een drumlaagje. Zo creëer ik dan een hele song. Daaroverheen ga ik dan zingen. Dus het is echt een bandje in mijn eentje”, lacht ze. Beluister 'Not forever' hier.

8. Chris Hof - Veur mekoar

'Veur mekoar' is de titelsong van de actie van RTV Noord waar je in december vorig jaar niet omheen kon! Van 9 t/m 24 december heeft RTV Noord in het teken gestaan van goed doen voor elkaar. Chris heeft zijn bijdrage geleverd aan de actie door een liedje te schrijven en op te nemen. Hij is geen onbekende in de muziek: jarenlang werkte hij samen met soulzanger Alain Clark, zowel voor als achter de schermen. Hij bracht twee solo-albums uit én hij zong de eindtune van de populaire regiosoap 'Boven Wotter' die van 2007 tot 2009 te zien was bij TV Noord. Chris is geboren en getogen in Hellum, woonde een tijdje in Drenthe en woont nu al weer jaren in Haarlem. Beluister 'Veur mekoar' hier.

9. The Vices - Sly smiled Berlin child

In de korte tijd dat The Vices bestaat -sinds het najaar van 2018- heeft de band al een aardig cv opgebouwd. Zo is het eerste optreden van de groep in januari 2019 tijdens muziekfestival Eurosonic, heeft de band door Engeland getourd en doen ze mee aan de Popronde 2019. En in het voorjaar heeft het trio een mini-album uitgebracht.' Eind november hebben ze heel kort in de Noord 9 gestaan met 'Life grows'. Beluister de opvolger 'Sly smiled Berlin child' hier.