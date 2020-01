Oldambt wil verder verduurzamen en kijkt naar aardwarmte

De gemeente Oldambt wil onderzoeken of zij gebruik kan maken van geothermie. Daarbij wordt koud water diep in de grond gepompt, dat door de natuurlijke warmte van de aarde verwarmd wordt. Dat warme water kan vervolgens weer opgepompt worden, waardoor er minder gas nodig is om bijvoorbeeld woningen te verwarmen.

Oldambt wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Aardwarmte



De gemeente Oldambt is druk bezig met verduurzamen. Dat probeert de gemeente onder meer door het realiseren van zonneparken en het heeft twee biomassa-installaties staan, maar wethouder Bard Boon wil nu dus ook geothermie onderzoeken.

Boon: 'We willen stoppen met het gebruiken van aardgas en stappen over naar groene vormen van energie. Die energie halen we bijvoorbeeld uit de zon en de wind. Ook onder het aardoppervlak zit energie in de vorm van warmte. We willen graag weten of we daar in onze gemeente ook gebruik van kunnen maken.'

Is het haalbaar?

Maar voor het zo ver komt, wil de gemeente laten onderzoeken of geothermie überhaupt een optie is.

De wethouder over de eventuele risico's: 'We willen bijvoorbeeld weten tot welke diepte we veilig kunnen boren en of er risico op aardbevingen is omdat er misschien breukvlakken in de buurt zijn. Als uit het onderzoek blijkt dat het niet veilig is om gebruik te maken van aardwarmte, dan gaan we er niet mee door.'

Proeftuin Aardgasvrije Wijken



Mocht uiteindelijk blijken dat het allemaal haalbaar is, dan denkt Oldambt erover na om een beroep te doen op het project 'Proeftuin Aardgasvrije Wijken'. Dat is een project van het Rijk. Initiatieven die leiden tot verduurzaming, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Oldambt heeft via die weg eerder al bijna vijf miljoen euro gekregen. Dat geld moet gebruikt worden om Nieuwolda en Wagenborgen volledig van het aardgas af te krijgen.

Het Rijk heeft onlangs aangekondigd nog meer van dit soort 'proeftuinen' te willen subsidiëren.