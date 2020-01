Afvalreferendum in Groningen momenteel niet mogelijk

Het organiseren van een referendum is op dit moment niet mogelijk in Groningen. 'Er is nog geen beleid dat voor de hele gemeente geldt', zegt een woordvoerder van burgemeester Schuiling.

De SP in de gemeenteraad van Groningen wil dat er een referendum wordt gehouden over het afvalbeleid in de gemeente. De socialisten zijn al bezig met de voorbereidingen van een handtekeningenactie voor het houden van zo'n referendum.

Drie gemeenten

Voorlopig lijkt de partij echter een pas op de plaats te moeten maken. Dat heeft te maken met de fusie van de gemeente Groningen. In 2019 gingen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen verder. In zowel Groningen als Haren waren regels opgesteld voor het houden van een referendum.

Om die reden zouden er, theoretisch gezien, alleen referenda gehouden kunnen worden in de voormalige gemeenten Groningen en Haren. Voor die gemeenten zijn de oude regels namelijk nog van kracht.

Geen referendum in Ten Boer

In Ten Boer waren er geen regels opgesteld voor het houden van een referendum. In dat deel van de nieuwe gemeente Groningen is het houden van een referendum nu dus niet mogelijk.

'Eerst harmoniseren'

Zoals heel veel gemeentelijke regelingen moeten ook deze regels eerst 'geharmoniseerd' worden. 'De gemeenteraad moet dat nog doen, maar wanneer het op de planning staat kan ik niet zeggen', zegt de woordvoerder.

Wel is duidelijk dat het nog dit jaar moet gebeuren: uiterlijk op 1 januari 2021 gelden in de hele gemeente dezelfde regels. Als de gemeenteraad voor die tijd niet over het referendumbeleid beslist vervallen de huidige regels en is het houden van een referendum vanaf 2021 ook niet meer mogelijk in de oude gemeenten Groningen en Haren.

Referendum actueel

Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voorstander te zijn van een afvalsysteem waarbij een inwoner van de gemeente betaalt voor iedere keer dat die de ondergrondse afvalcontainer gebruikt of de vuilnisbak aan de weg zet. De SP is tegen, en wil daarom een referendum organiseren.

Het referendum over het afvalbeleid zal ruim voor 1 januari 2021 moeten plaatsvinden. Ook het afvalbeleid moet namelijk voor die tijd gelijk zijn in de hele gemeente Groningen.

SP: 'Snel op agenda'

SP-raadslid Daan Brandenbarg wil dat het referendumbeleid zo snel mogelijk op de politieke agenda komt te staan. 'Dat kan nog wel twee maanden duren, maar er moet in ieder geval één beleid zijn voordat we een besluit nemen over het afvalbeleid.'

De woordvoerder van burgemeester Schuiling laat weten dat het besluit over het referendumbeleid mogelijk inderdaad naar voren wordt gehaald.

