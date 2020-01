Afwijzing Willem Smink door Friese Staten mogelijk op onjuiste gronden gebeurd

Woensdag werd die benoeming tegengehouden in de Friese Staten. Eerder gingen de Groninger en de Drentse Staten wél akkoord met de benoeming van Smink. Unaniem zelfs. Alle drie provincies moeten instemmen.

Geblokkeerd?

De stemming in de Friese Staten was zeventien stemmen vóór, zes tegen, zeventien blanco en één Fries Statenlid vulde een andere naam in.

Het is volgens Mastenbroek de vraag of daarmee de benoeming van Smink geblokkeerd is. Hij wijst op artikel 30 van de Provinciewet waarin staat dat niet-uitgebrachte en ongeldige stemmen niet meetellen. Dan zou de stemverhouding zeventien vóór en zes tegen zijn, waarmee ook Friesland zou instemmen.

Tegenvaller

Mastenbroek vindt de afwijzing van Smink een 'tegenvaller' en 'niet goed voor de Noordelijke Rekenkamer'.

Hij heeft de provincie Friesland inmiddels laten weten dat hij met de vraag zit hoe de uitslag van de stemming moet worden geduid in het licht van artikel 30. Ook in een ander artikel in de Provinciewet, artikel 37, zou staan dat blanco stemmen niet meetellen.

Mastenbroek sluit niet uit dat de benoeming van Willem Smink als voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer er in Friesland alsnog doorkomt.

Lees ook:

