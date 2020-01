Organisatie trekt stekker uit Kadepop 2020: 'Pijnlijk maar onvermijdelijk' (update)

Er komt geen editie 2020 van het Kadepop festival op het voormalige Suikerunieterrein in Stad. De beslissing om Kadepop niet door te laten gaan is een 'pijnlijke maar onvermijdelijk', zo meldt de organisatie.

De organisatie heeft besloten de stekker eruit te trekken omdat het evenement niet kostendekkend is. 'We kregen steeds meer moeite om genoeg bezoekers te krijgen', zegt Amarins Elzinga van Kadepop. 'Het festivallandschap in Groningen wordt steeds voller', noemt ze als een van de redenen waarom het niet lukte genoeg publiek te trekken.



Ziel en zaligheid



Daardoor is het moeilijk om weer artiesten en bands van hoog niveau te krijgen. Elzinga is teleurgesteld omdat in de afgelopen jaren naar eigen zeggen ziel en zaligheid in Kadepop is gelegd.

'Het is verdrietig dat het nu allemaal niet doorgaat. We hebben de afgelopen jaren iets neergezet dat echt te gek was.'

Geld terug

Mensen die al een kaartje hebben gekocht voor de komende editie hebben hun geld donderdag teruggekregen. De reguliere verkoop moesten nog beginnen, maar een aantal kaartjes werd al direct na de vorige editie met een speciale aanbieding verkocht.

In 2019 was Jett Rebel hoofdact. Eerder vervulden onder meer Chef'Special, De Staat, Kraantje Pappie en Typhoon die rol.

Dit bericht is aangevuld met quotes van Amarins Elzinga