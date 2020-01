Kitty Hawk Bomber Billies na dertig jaar bijeen: 'Igor, thank you very much!'

Rockabilly

De rockabilly band bestond uit studenten van Academie Minerva en was dertig jaar geleden actief in de muziekscene in Stad. De Kitty Hawk Bomber Billies kregen een cultstatus maar hebben nooit een plaat gemaakt. En toen de bandleden waren afgestudeerd verdween de band weer.

'The Kittyhawk Is Back'

Maar Igor uit Petersburg is zo enthousiast over de cassette die hij toevallig in handen krijgt dat hij de bandleden bestookt met verzoeken om toch een plaat te maken. En na een hoop gedram krijgt hij zijn zin: Niet alleen komen de bandleden weer bij elkaar, ze presenteren donderdag in VERA ook alsnog, na dertig jaar, hun debuut: 'The Kittyhawk Is Back'

Vlak voor het optreden hebben Michiel Hoving en de zijnen er zin in: 'Igor, thank you very much!'

De band bestaat uit gitarist Michiel Hoving, drummer Sjoerd Wagenaar, gitarist Ruud Akse en bassist Jeroen Klaver.



