Vrouw steekt ex uit 'schiere angst' met mes: werkstraf geëist

De vrouw heeft zich volgens de aanklager in januari 2018 schuldig gemaakt aan een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De vrouw kreeg op 2 januari 2018 in haar voormalige woning in Sappemeer ruzie met de man. Volgens de vrouw had hij haar vaker met een mes bedreigd, maar op die avond was het menens. Ze zag kans het mes van de man af te pakken en legde het ter bescherming van zichzelf in haar nachtkastje.

'Doordrenkt van alcohol'



De avond voorafgaand aan de ruzie was volgens de aanklager 'doordrenkt van alcohol'. Toen het stel in de nacht naar bed ging ontstond opnieuw ruzie. De vrouw wilde hem nu uit haar huis hebben. Maar dat weigerde de man. Daarop pakte ze het mes uit het nachtkastje en stak haar ex. Die raakte daardoor gewond aan zijn arm, rug en hoofd. Bloedend viel de man uit bed. De vrouw raakte daarna in paniek, zei ze tegen de rechters.

Bloedend in de woning



Zonder 112 te bellen liet ze de bloedende man achter in de woning. Ze stapte in haar auto en reed naar haar zoon. Omdat die de deur niet opende reed ze door naar een goede bekende. Maar die begreep niets van haar warrige verhaal.

Vervolgens reed de vrouw terug naar haar huis in Sappemeer. Daar aangekomen stond de politie al bij haar woning. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis worden behandeld aan zijn kras-, schaaf- en snijwonden.

'Jaren in een hel geleefd'



'Ik was totaal de weg kwijt en schier benauwd', zei de vrouw geëmotioneerd op zitting. Volgens deskundigen handelde de vrouw die nacht vanuit een angststoornis en een depressie, in combinatie met veel alcohol. De daad kan haar daarom in verminderde mate worden toegerekend.



Volgens de officier van justitie kwam de vrouw jarenlang niet los van een man die veel macht over haar had. 'Ik leefde al die tijd in een hel', zei de vrouw.

Weerbaarheidstraining



Na haar aanhouding zat de vrouw twee dagen vast, maar mocht op vrije voeten haar strafzaak afwachten. Ondertussen volgde ze diverse therapieën en een weerbaarheidstraining. Zodoende nam de officier deze verplichtingen ook niet op in zijn eis.

Het slachtoffer claimde ruim 10.000 euro aan schadevergoeding. De officier vroeg aan de rechters deze af te wijzen.

Inmiddels woont de vrouw elders in de provincie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.