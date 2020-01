Nedersaksenlijn weer stap dichterbij na groen licht provincie Drenthe

Bijna alle partijen in de Provinciale Staten van Drenthe vinden dat er nu doorgepakt moet worden. Dat meldt RTV Drenthe.



Aangehaakt

Verkeersgedeputeerde Cees Bijl: 'Er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer voor een haalbaarheidsstudie. We moeten de Nedersaksenlijn nu op de spooragenda 2020-2040 zien te krijgen. De provincies Groningen en Overijssel hebben het op de agenda gezet en wij zijn aangehaakt.'

Wat is de Nedersaksenlijn?

De Nedersaksenlijn zelf is een doorgaande spoorverbinding tussen Groningen over Emmen naar Twente. Delen van de spoorlijn liggen er al en daar rijden stoptreinen. Op een ander deel rijden nu nog alleen museumstoomtreinen van de STAR. Het deel Stadskanaal - Emmen moet opnieuw worden aangelegd, via een andere route dan waar de spoorlijn vroeger liep.



De ChristenUnie is in alle drie provincies de aanjager. Volgens het Drentse CU-Statenlid Roy Pruisscher kan er voor de benodigde vijfhonderd miljoen euro worden aangeklopt bij de Europese Unie. 'Eurocommissaris Timmermans heeft in december een Green Deal gepresenteerd. Met 260 miljard euro moet de economie groener gemaakt worden. Onderdeel van het plan is om meer rails aan te leggen, zodat een substantieel deel van het wegvervoer via het spoor kan plaatsvinden.'

Ter Apel en Stadskanaal

Alle partijen behalve de Partij voor de Vrijheid (PVV) in Provinciale Staten van Drenthe zijn voorstander van de spoorlijn. PvdA, CU, en CDA weten ook al waar het nieuw aan te leggen deel moet komen: Van Emmen via Ter Apel naar Stadskanaal: de zogeheten variant B.

Met die route hebben niet alleen de Groningers in en rondom Ter Apel iets aan de treinverbinding, maar kunnen er ook op het Drentse deel van de route misschien haltes komen. Bijl zei al eerder bij RTV Drenthe dat hij dan een station bij Emmer-Compascuum wil. In die regio wonen tienduizend mensen.

Vanuit Groningen naar Rheine

De nieuwe treinverbinding moet ook worden aangesloten op de Bentheimer Eisenbahn (BE), die vorig jaar de reizigerstreinen tussen Bad Bentheim en Neuenhaus nieuw leven inblies. Binnen vijf jaar wil de BE doorrijden naar Emmen, zodat vanuit Groningen en Emmen ook een verbinding naar Rheine ontstaat.

Bijl denkt zelf aan een waterstoftrein en er zijn inmiddels plannen voor de productie en distributie van waterstof als energiebron in het Noorden. Daar kan de trein dan op rijden. De eerste H2-trein rijdt al in Duitsland. Kijk hier voor een verhaal met video van De Leipziger Volks Zeitung.



