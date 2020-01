Dit weekend in Groningen: In de schatkamer van Nienoord, spelletjes en eten

Het is weer weekend! Nog geen idee wat je gaat doen? We zetten een aantal suggesties voor je op een rij.

Smullen van poffert

Wie bakt de lekkerste poffert van Winschoten en omstreken? Die vraag wordt zaterdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 uur beantwoord in De Klinker in de Molenstad. De winnaar krijgt een prijs, de overige poffert wordt verkocht voor een goed doel. In de jury een bekend 'Noord-gezicht': Erik Hulsegge.

Open huis in de Leyhoeve

Seniorencomplex Leyhoeve in Stad houdt zaterdag open dag tussen 10:00 en 13:00 uur.

In de Leyhoeve, dat sinds twee jaar open is zijn 210 gewone appartementen en 84 verpleeghuiskamers, die ze zelf zorgsuites noemen. Nu heb je de kans om met eigen ogen te kijken hoe het er daar aan toe gaat.

Mens-erger-je-niet

Wie krijgt het komende jaar de bokaal die hoort bij het open Knoalster kampioenschap Mens-erger-je-niet op de schoorsteenmantel? Zaterdagmiddag vanaf 13:00 uur is de achtste editie in buurtcentrum Maarsstee in Stadskanaal.

Er is ruimte voor 64 deelnemers, deelname is gratis. Letterlijk voor jong en oud, want de afgelopen jaren varieerden de deelnemers in leeftijd van 7 tot 94 jaar.

Frikandellen en nog eens frikandellen

Voor de smulpapen met een sterke maag: jeugdsoos Pluu in Winsum is zaterdag vanaf 17:30 uur het decor van het Winsums kampioenschap frikandellen eten. Opgeven kan via de mail, het kost vijf euro per persoon.

De schatkamer van Nienoord

Museum Nienoord opent zondagmiddag tussen 13:00 en 17:00 uur de deuren van het depot, dat normaal gesproken niet voor het publiek geopend is. Een kaartje kost vijf euro, een kopje koffie of thee is inbegrepen.

'Weet u wat een wagenwipper is, of waar onze mailbox van afstamt? Waar komt nou de naam smeerlap vandaan? Hoe werkt de hoepelwals? Onze medewerkers vertellen u graag de geschiedenis, de werking en de toedracht hiervan', belooft het museum.

Een koets van Wilhelm II (Foto: Museum Nienoord)



Veel plezier dit weekend!