Stadjer in opstand tegen 'polonaise van roekengeweld'

Peter Groot Kormelink loopt over de Hunzedijk in Stad om roeken te verjagen met een megafoon. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Scholieren van het Wessel Gansfortcollege in Stad zullen vrijdagochtend vreemd hebben opgekeken tijdens de les. Voor hun school loopt Peter Groot Kormelink tussen de bomen met een megafoon. Een ritueel dat zich per dag een paar keer herhaalt.

Dat komt over alsof hij een boodschap duidelijk wil maken, en dat klopt ook. Alleen zit de vork iets anders in de steel dan je in eerste instantie zou denken. Want Groot Kormelink gebruikt de megafoon om roeken uit de bomen rondom de school weg te jagen.

Ellende

'Het is nu relatief rustig, maar over een goede maand gaan ze nieuwe nesten bouwen en dan zijn er zo weer twintig bij. En dan is het één grote polonaise van roekengeweld en ellende', zegt hij.

Ze maken één grote teringherrie en poepen alles onder Peter Groot Kormelink - Verjaagt roeken

Wie nog nooit last van roeken heeft gehad, zal zich moeilijk kunnen voorstellen waarom Groot Kormelink zich bij de gemeente heeft aangemeld als één van de vrijwilligers om de vogels te bestrijden. 'Door die beesten kun je in het voorjaar niet buiten zitten, want ze maken één grote teringherrie en poepen alles onder. De lol om hier te wonen is er dan gauw af.'

Beschermde diersoort

Niet alleen omwonenden van het Wessel Gansfortcollege hebben last van de roeken, dat is het geval op meerdere plekken in en rond Stad. De gemeente Groningen heeft inmiddels ontheffing aangevraagd om de vogels te mogen verjagen, want het gaat om een beschermde diersoort. Maar de gemeente kan het verjagen niet alleen en schakelde de hulp van omwonenden in.

En zo gaan vrijwilligers op gezette tijden met een megafoon langs de bomen waarin de roeken zijn neergestreken. 'Uit de megafoon komen geluiden van concurrerende kolonies van roeken. Ze moeten daardoor denken: hé, wat gebeurt hier? Wegwezen', legt hij uit.

Zuidelijke ringweg ontvlucht

Sinds de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zijn gestart, hebben bewoners rond de school last van de vogels. Door het lawaai zochten de roeken enkele jaren geleden hun toevlucht tot de bomen aan de rand van de stadswijken De Hunze en West-Indische Buurt.

'En die overlast wordt per jaar erger, blijkbaar vinden ze dit een mooi plekje', lacht Groot Kormelink als een boer met kiespijn. Tot zijn tevredenheid ziet hij hoe de geluiden uit de megafoon hun uitwerking niet missen; de roeken vliegen alle kanten op. 'Ze vinden het heel vervelend.'

We hebben niets tegen die vogels, alleen niet boven ons huis Peter Groot Kormelink - Verjaagt roeken

'De gemeente komt vandaag langs om oude nesten weg te halen en te verplaatsen naar een rustige plek, iets verderop. Het is de bedoeling om ze daar naartoe te lokken. We hebben niets tegen die vogels, alleen niet boven ons huis.'

Goed geheugen

Voor Groot Kormelink is het wachten tot het broedseizoen van de roeken is aangebroken. Pas dan weten hij en andere omwonenden of de roeken zich definitief op een andere plek hebben genesteld.

'Maar die vogels schijnen een goed geheugen te hebben, dus er is een goede kans dat we dit volgend jaar opnieuw moeten doen', besluit hij grijnzend.

