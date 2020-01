McDonald's over bezwaren bewoners: 'Geen mast, geen restaurant'

Het is omwonenden van de nieuw te bouwen McDonald's bij Kolham een doorn in het oog: de veertig meter hoge reclamemast. Maar afgevaardigden van de keten maakten donderdag duidelijk: 'Geen mast, geen restaurant.'

Afgelopen week maakte het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen de weg vrij voor een restaurant van de fastfoodketen op bedrijvenpark Rengers, langs de A7 tussen Kolham en Hoogezand. De gemeenteraad beslist volgende maand of het restaurant mag worden gebouwd. Donderdagavond werd de raad bijgepraat over de plannen.

Verzet

De zeven direct omwonenden bieden al een jaar verzet. Ze vrezen onder meer lichtoverlast van de grote, gele M die passanten naar het restaurant moet lokken. Die M moest worden verkleind of verplaatst. Dat is deels gelukt. De mast wordt niet minder hoog, maar de reclame-uiting wordt een derde kleiner gemaakt.

Verplaatsen geen optie

Verplaatsen is voor McDonald's geen optie. 'Een bezoek aan het restaurant is vaak een impuls, dus het 'baken' moet naast het restaurant staan', zegt Huub Leussink, verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe locaties van de keten. 'Mensen oriënteren zich op de mast, zelfs als die mét een pijl aan de andere kant van de weg staat.' Het zou alleen maar voor meer verkeersoverlast zorgen, betoogt Leussink.

Extra verkeer

Daarover hoeven de bewoners zich überhaupt weinig zorgen te maken, stelt de fastfoodketen. Want volgens berekeningen komen er zo'n honderd extra verkeersbewegingen. 'Dat is heen en weer rijden, dus het gaat om vijftig auto's.'

Ook de gemeente is niet bang voor overlast: 'Het verkeer kan prima worden afgewerkt in de huidige situatie. De problemen die er nu zijn staan los van de komst van het restaurant', stelt een ambtenaar. Hij refereert er aan dat het verkeer regelmatig vaststaat, soms tot op de A7, om Hoogezand in te komen.

'Onzorgvuldig'

De omwonenden zien het met lede ogen aan, ze vinden dat de informatiebijeenkomst geen recht doet aan de situatie. 'De voorzitter begon met de opmerking dat er weinig tijd is en dat er meerdere presentaties zijn. Dat is dan de afsluiting van een jaar lang voorbereiding? Het is onzorgvuldig als je van tevoren zegt dat het allemaal heel snel moet. Dat doet geen recht aan de situatie', zegt Rolf Mulder. Hij doet het woord namens de buurt.

De omwonenden hebben kritiek op Midden-Groningen. 'De gemeente brengt het alsof wij vroeg werden geïnformeerd en werden betrokken bij het proces. Ja, we zijn vooral geïnformeerd. Er wordt niet naar ons geluisterd. Na dertien maanden is alleen de kaasschaaf gegaan over de reclameuiting en verder niets.'

