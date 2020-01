Versterkingsoperatie: 'Dat het vertrouwen zo laag is, is niet zo gek'

Negen op de tien huiseigenaren in het aardbevingsgebied denken dat versterkingsmaatregelen nog jaren gaan duren, blijkt uit een enquête van de Vereniging Eigen Huis. Diezelfde mensen hebben ook geen vertrouwen dat dit in de toekomst beter wordt.

Het was het vijfde opeenvolgende jaar waarin de belangenvereniging voor particuliere woningeigenaren peilde hoe Groningers in het gaswinningsgebied tegenover de versterkingsoperatie staan. Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis verzamelde een greep uit de reacties.

'Wat we dit jaar zagen, is dat er heel veel reacties binnenkomen van mensen die zeggen dat de versterkingsaanpak die beloofd was, totaal niet loopt. Ook wordt er volgens de respondenten veel beloofd, maar weinig gedaan en krijgen ze het idee dat Den Haag ze lijkt te vergeten', legt hij uit.

Karakter

Hoewel het vertrouwen in de versterkingsmaatregelen volgens de ondervraagden in een jaar tijd is toegenomen van twintig naar dertig procent, is dat percentage volgens Wayenberg nog steeds 'ongekend laag'. De verklaring voor de lichte stijging zit volgens hem in het karakter van de Groningers.

'Ondanks dat mensen vinden dat Den Haag hen vergeten is, vinden ze het gaswinningsgebied een prachtig gebied om in te wonen met veel rust en ruimte. En Groningers zijn trots en sterk en laten zich niet zomaar klein maken. Die lichte stijging is dan ook niet het gevolg van goed overheidsbeleid, maar te verklaren door de kracht van de eigen bevolking.'

Sceptisch

Alsof de overheid wist dat het onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar buiten zou komen, liet minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken donderdag weten dat Groningers in het aardbevingsgebied straks minder lang hoeven te wachten op een veilige woning. 'Op zich goed nieuws', vindt Wayenberg, maar hij is sceptisch.

'Je hoort al meerdere jaren op rij dat dit jaar het jaar van de uitvoering wordt, maar ondertussen is gebleken dat er door de jaren heen zo weinig is gebeurd. Vandaar dat het vertrouwen ook zo laag is, dat is ook niet zo gek. Wat er nu gebeurt, is gewoon veel te weinig', besluit hij.

