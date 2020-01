Bus komt vast te zitten in berm; derde keer deze week

Een bus is vrijdagmorgen vast komen te zitten in de berm bij de N374 bij Nieuw Buinen. Het is al het derde bermongeluk met een elektrische bus van Qbuzz deze week.

Woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz spreekt van een bijzondere samenloop van omstandigheden.

De chauffeur van de lijnbus had de verkeerde afslag genomen. Hij probeerde te keren, maar kwam daarbij vast te zitten in de berm. Op dat moment zaten er volgens de woordvoerder nog geen passagiers in de bus. Na hulp van een bergingsbedrijf kon de bus doorrijden.

Uitzonderlijk

Dat er deze week al twee keer eerder een elektrische bus in de berm belandde, is volgens Van der Mark puur toeval. 'Er is niets aan de hand met de bussen. We hebben vierhonderd bussen op de weg, dan gebeurt er wel eens wat.' Drie ongelukken in één week is volgens hem wel uitzonderlijk.

Alleen het ongeluk dinsdagmorgen bij Groningen noemt de woordvoerder opvallend. Toen schoot een bus uit de bocht en eindigde boven een slootje. De andere twee zijn reguliere ongelukjes. 'Als een bus in de berm raakt, is dat altijd lastig.'

Maandag zat een bus vast in de berm bij Wehe-den Hoorn nadat er werd uitgeweken voor een vrachtauto. Vrijdag was het dus een poging om te keren.

Lees ook:

- Lijnbus raakt van de weg en hangt boven sloot (dinsdag)

- Bus belandt in berm, passagiers moeten half uur wachten (maandag)