Op de foto van fotograaf Siese Veenstra is Nieweg de absolute blikvanger. De melkveehouder uit Adorp staat op 14 oktober voor de deur van het provinciehuis, tijdens het boerenprotest. Nieweg springt eruit, omdat zijn gezicht onder het bloed zit dat zojuist uit een wond bovenop zijn hoofd is gelopen.

Wapenstok

Vlak voor Veenstra de foto nam, was de deur van het provinciehuis met een trekker geforceerd en waren boeren naar binnen gedrongen. Daar werden ze opgewacht door de politie, die ze met behulp van wapenstokken weer naar buiten dreef. Nieweg kreeg een tik op zijn hoofd.

'Uitvergroot'

'Ik baal er wel van dat dat bloed op mijn hoofd zo is uitvergroot', zegt de boer uit Adorp. 'Eigenlijk was er niet zoveel aan de hand, maar door dat bloed lijkt het erger dan het was'.

De winnende foto met Omgo Nieweg onder het bloed (Foto: Siese Veenstra/ANP)



Zonder bloed geen prijs

Hij denkt dat de foto zonder zijn gehavende hoofd niet zo goed zou zijn beoordeeld: 'Als er geen bloed gevloeid was, had die foto geen prijs gewonnen denk ik'.

Ook al baalt hij van het bloed, tegelijkertijd is hij ook blij met de extra aandacht voor de positie die de Groninger boeren krijgen door de foto.

Trots

Gaat Nieweg de foto ergens in huis ophangen? 'Nee', zegt hij beslist. 'Als ik een foto ophang is het een exemplaar dat gemaakt is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie Groningen. Daarop sta ik met vier collega's en we zijn in gesprek met commissaris van de Koning René Paas. Daar ben ik trots op. Paas is later ook nog op werkbezoek geweest. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.'

