Comeback Krause in de maak? 'Ik zou meteen alles laten vallen'

Is er een Amerikaanse doorbraak van het Groningse Krause in de maak? Zangeres Susanne Clermonts hoopt van wel. 'Ik zou meteen gaan', zegt ze. 'Ik laat alles vallen!'

Wat is het geval? Precies tien jaar geleden, toen Krause nog danig aan de weg timmerde, nam ze het nummer 'I want a pony' op. En laat dat nummer nou door de producent van de Amerikaanse energiedrank Mad Pony in een commercial zijn gebruikt.

Drankje promoten

'Ik kreeg een maand geleden een mailtje van Sony', vertelt Clemonts, 'met een verzoek vanuit Amerika, van het energy drankje Mad Pony, om mijn muziek te mogen gebruiken voor hun campagne. Dus dat nummer wordt momenteel in Amerika behoorlijk wat afgespeeld.'

En ja, geeft ze toe, dat levert best het één en ander op. 'Maar vind je het heel erg als ik niet zeg hoeveel precies. Dat voelt namelijk een beetje ongemakkelijk.'

Niet zo'n vaart

'Het grappige is', vervolgt ze, 'dat ik aanvankelijk dacht dat het zo'n vaart wel niet zou lopen. Maar donderdag kwam ik erachter dat die campagne al drie weken liep. Ik moet nog even bekijken wat er precies gaande is. Ik hoop natuurlijk dat het balletje gaat rollen. Dat zou wel heel leuk zijn.'

Krause met I want a Pony bij Giel Beelen in 2009



Of er een kans bestaat dat Susanne Clermonts straks naar Amerika moet? 'Dat zou toch zó leuk zijn', zegt ze. 'Ik ga meteen, hoor. Dan laat ik alles vallen.'

Momenteel is het even rustig rondom Krause. 'Klopt. Het is best wel lastig om het momentum vast te houden. Het eerst album, waar I Want a Pony opstond, ging best goed, waarna ik wel drie jaar heb gedaan over het tweede.'

Andere dingen

En omdat dat album het toch wat minder deed, zette ze haar prioriteiten op een rijtje. 'Het kostte me eigenlijk meer energie dan dat het me opleverde', zegt ze. 'Word ik hier nou gelukkig van, vroeg ik me af. Op dat moment was het antwoord nee, waardoor ik heel bewust wat andere dingen ben gaan doen.'

De commercial van het energiedrankje Mad Pony waar de muziek van Krause voor is gebruikt.



Maar, zegt ze: 'Als het nu daadwerkelijk weer wordt opgepikt, begint het natuurlijk wel weer te borrelen. Ik sluit niet uit dat er dan alsnog een kleine comeback aankomt.'

