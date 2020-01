FC Groningen vol vertrouwen: 'Het is niet het Ajax van vorig seizoen'

FC Groningen-middenvelder Azor Matusiwa is vol vertrouwen voor de wedstrijd van komende zondag tegen Ajax. 'Ik denk dat we wel kans maken eerlijk gezegd.'

Vijf jaar geleden won FC Groningen voor het laatst van de huidige landskampioen. Dankzij doelpunten van Eric Botteghin en Michael de Leeuw werd het destijds 2-0 voor de FC. Eerder dit seizoen wonnen de Amsterdammers met 2-0 in de Johan Cruijff ArenA.

Realistisch

'Dit Ajax is heel goed, maar we moeten ook realistisch zijn. Dit is niet het Ajax van vorig seizoen, toen het de halve finale van de Champions League bereikte', spreekt Azor Matusiwa vol vertrouwen.

'Daarnaast zijn ze belangrijke spelers kwijtgeraakt en is een andere belangrijke speler, Hakim Ziyech, niet fit genoeg om mee te doen. Er zijn ook een paar wisselingen op het middenveld en achterin, dus ik denk dat wij kans maken om een goed resultaat te halen.'

Zonder Hrustic

FC Groningen gaat dat waarschijnlijk doen zonder Ajdin Hrustic. De middenvelder lijkt op de bank te belanden. Vrijdag, tijdens de training, speelde Sem Schreck op zijn positie, maar het is nog niet zeker of de Duitser in de basis staat.

FC Groningen-trainer Danny Buijs zegt dat de kans groot is dat het voorin anders neergezet gaat worden, maar is er zelf ook nog niet helemaal uit hoe.

'We missen met Mo El Hankouri en Gabriel Gudmundsson onze echte vleugelspelers, dus we gaan kijken hoe we dat tegen Ajax weg gaan zetten. Het zou ook zo maar kunnen dat we het met een talentvolle jongen uit de onder-19 gaan invullen', vervolgt Buijs.

Kian Slor

Het zou kunnen dat het dan gaat om Kian Slor. De talentvolle rechtsbenige linksbuiten tekende vorige week een contract voor tweeënhalf jaar. Hij debuteerde nog niet in het eerste elftal van FC Groningen.

Samir Memisevic en Ko Itakura zullen nog niet in de basis starten. Beide verdedigers zijn nog niet wedstrijdfit. Vandaar dat Bart van Hintum, net als tegen FC Twente, in het hart van de verdediging staat.

We spelen tegen een goede ploeg in een uitverkocht stadion. Wat is er leuker om te laten zien dat wij ook tot iets moois in staat zijn? FC Groningen-trainer Danny Buijs

Ook voor Danny Buijs blijft het bijzonder om tegen Ajax te spelen. 'Je speelt tegen de beste club van Nederland. Ze hebben ook in Europa een behoorlijk stempel gedrukt. We spelen tegen een goede ploeg in een uitverkocht stadion. Wat is er leuker om te laten zien dat wij ook tot iets moois in staat zijn? Ik wil wederom veel strijd en beleving laten zien en bovendien goed verdedigen. Hopelijk slagen we erin om kansen te creëren en goals te maken.'

FC Groningen raadt iedereen aan om vanwege de drukte op tijd richting het stadion te komen. Tussen Hoogeveen en Groningen rijden geen treinen.

FC Groningen Live

FC Groningen - Ajax begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de website en in de app.

