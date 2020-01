'De Genezers' over elektroshocktherapie

De Genezers gaat over ziekte en genezing, over onderzoeken en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in iedere aflevering met een patiënt en een arts of medisch onderzoeker.

In aflevering 2 van De Genezers horen we het verhaal van Carolien Jansen die al jaren aan zware depressies lijdt. Sinds zij vorig jaar is behandeld met Electro Convulsie Therapie (ECT), oftewel elektroshocktherapie, gaat het stukken beter met haar.

De genezer in deze aflevering is Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie in het UMCG. Zij noemt ECT de effectiefste behandeling in de psychiatrie; 60 tot 70 procent van de patiënten knapt ervan op. Daarvoor betalen ze wel een prijs; Jansen heeft bijvoorbeeld ernstig geheugenverlies.

Ze kan zich niet meer herinneren aan welke projecten ze gewerkt heeft voordat ze de elektroshocktherapie onderging. Volgens Sommer is dit tijdelijk, en komt het geheugen na een ECT in de meeste gevallen na verloop van tijd weer terug.

De Genezers wordt gemaakt in samenwerking met het UMCG. Deze podcast verschijnt iedere veertien dagen en is onder meer ook te beluisteren in Spotify en Apple Podcasts . Als je je op De Genezers abonneert, blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste afleveringen. Via je favoriete podcast-app kun je je ook abonneren op andere podcasts van RTV Noord, zoals de sportpodcast De Koffiecorner (Spotify & Apple Podcast) en Turbulente Tijden (Spotify & Apple Podcast), een vijfdelige serie over het omstreden windpark N33.

Alle podcasts kun je ook beluisteren op rtvnoord.nl/podcasts.

Footer