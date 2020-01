Honderden miljoenen voor fonds moet noordelijke scheepsbouw draaiende houden

Het fonds, met een totaalbedrag van 250 miljoen euro, is bedoeld voor dertig tot veertig hypothecair gedekte scheepsleningen. Daarmee kunnen reders die met moeite hun opdrachten gefinancierd krijgen bij de bank, toch bouwen en kan de scheepsbouwsector in Nederland en met name Noord-Nederland vooruit.

Sterke positie

'Het is een fonds dat ervoor moet zorgen dat de scheepsbouwsector in Noord-Nederland een sterke positie gaat krijgen', legt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) uit.

Het overgrote deel van het Nesec Shipping Debt Fund (200 miljoen) wordt betaald door het Rijk. De provincie Groningen legt via de Maritime Board ruim 15 miljoen euro op tafel. Nesec wordt beheerder van dat geld. Staghouwer denkt dat de noordelijke scheepsbouw met het plan gestimuleerd wordt.

4000 arbeidskrachten

'Het is belangrijk dat de scheepsbouw een deel van de financiering, die de sector niet bij banken krijgt, alsnog mogelijk kan maken. Dat kan met dit fonds. De scheepsbouwsector herbergt in deze regio 4000 arbeidskrachten en is belangrijk voor onze economie.'

Staghouwer verwacht dat de sector in Noord-Nederland hier goed van gaat profiteren. Het fonds zal vooral bijdragen aan de financiering van zeeschepen. 'Deze scheepsbouw zit rond 70 procent in Groningen.'

Goed voor de economie

Daarmee betaalt de provinciale investering zich volgens Staghouwer uit. Een bedrag van 15 miljoen provinciaal geld mondt uit in een fonds van 250 miljoen. Goed voor de noordelijke economie.

'Ik ben blij dat Den Haag meedoet met 200 miljoen euro. Dat is een bedrag van substantiële grootte. Ook de sector zelf is enthousiast. We hebben samen gekeken wat de behoefte van de sector is. Er is gebleken dat deze behoefte er bij de werven ligt. Daarom zijn we blij met dit plan.'

Staghouwer zet maandagmiddag in Den Haag zijn handtekening onder het plan.